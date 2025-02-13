Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN UTPALA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UTPALA GROUP
- Hồ Chí Minh: 24 Đông Hồ, phường 8, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
1. Quản lý chiến dịch quảng cáo
Lập kế hoạch, triển khai và tối ưu hóa quảng cáo trên Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads.
Đảm bảo KPIs và tối ưu ngân sách hiệu quả.
Báo cáo hiệu suất theo tuần/tháng/quý.
2. Lập kế hoạch & triển khai Marketing Online - Offline
Xây dựng và thực thi chiến lược marketing tích hợp.
Quản lý các chiến dịch quảng bá trên đa kênh.
Tổ chức sự kiện, workshop hỗ trợ thương hiệu.
3. Quản trị website & SEO
Cập nhật nội dung website, tối ưu trải nghiệm người dùng.
Xây dựng chiến lược SEO, đảm bảo từ khóa lên top.
Phối hợp với đội ngũ Content và Design.
4. Phân tích và báo cáo
Theo dõi, phân tích các chỉ số quảng cáo (CPC, CTR, ROAS, v.v.).
Báo cáo hiệu suất, đề xuất giải pháp tối ưu chi phí.
Cập nhật xu hướng mới và tối ưu tài khoản quảng cáo.
5. Hỗ trợ và phối hợp
Hỗ trợ các phòng ban khác trong việc triển khai chiến lược marketing.
Phối hợp với Content, Design để đảm bảo hiệu quả chiến dịch.
Đảm bảo các yêu cầu được xử lý nhanh chóng, đúng thời hạn.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý đội nhóm
Thành thạo các công cụ quảng cáo kỹ thuật số (Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads), SEO, Email Marketing
Có khả năng lập kế hoạch và triển khai chiến dịch marketing tích hợp (online & offline)
Kinh nghiệm làm việc với các nền tảng website (WordPress), công cụ SEO (Google Analytics, Search Console, Ahrefs, SEMrush, v.v.)
Kỹ năng phân tích số liệu, đo lường hiệu suất và tối ưu chiến dịch
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, đào tạo và hướng dẫn nhân viên
Tư duy sáng tạo, nhạy bén với xu hướng thị trường
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UTPALA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo team
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
Thưởng tết, thưởng các ngày lễ, các ngày đặc biệt của công ty.
Chế độ nghỉ dưỡng kết hợp team building hằng năm
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UTPALA GROUP
