Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH AMERICAN UNIVERSITY OF SCIENCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Phát triển và thực hiện các kế hoạch và chiến lược digital marketing performance, bao gồm online media, CRM, email MKT, SMS, seeding, quản lý data và các chiến dịch online khác, nhằm đẩy mạnh thương hiệu, thu hút khách hàng tiềm năng.

Đảm bảo hoàn thành các mục tiêu liên quan đến độ phủ, nhận diện thương hiệu, hiệu quả của các chiến dịch digital marketin, quản lý ngân sách digital.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch digital marketing cũng như tiến độ triển khai kế hoạch & chiến lược.

Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, quản lý, thực thi và phát triển các hoạt động digital marketing trên các kênh quảng cáo trực tuyến như websites, mobile apps, forums, SEO, Google Adwords & Display, Facebook Ads, Zalo, Instagram, Tiktok..

Tối ưu hoá phân khúc mục tiêu, có kinh nghiệm phân bổ ngân sách đa kênh để tạo hiệu quả về chi phí và nhắm chọn khách hàng.

Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai hệ thống phễu khai thác leads qua các chiến dịch marketing. Đảm bảo te lệ khách hàng tiềm năng được chuyển đổi thành khách hàng thật tối ưu nhất qua các chiến dịch cũng như phối hợp giữa các phòng ban.

Thực hiện báo cáo và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các có liên quan

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan

Có kiến thức và kinh nghiệm về performance ads channel (Website, Facebook, Google), SEO, CRM, Email MKT, SMS Marketing...

Kỹ năng làm việc nhóm tốt

Tiếng Anh trung cấp trở lên

Làm việc trong môi trường Giáo dục quốc tế

Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo tiếng Anh, kỹ năng nội bộ

Lương thưởng: theo quy định hiện hành của công ty

Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của Nhà nước

