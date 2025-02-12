Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH TIN HỌC NGÔI SAO LỚN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 28 - 30 Trần Triệu Luật, Phường 06, Tân Bình, Quận Tân Bình

Xây dựng kế hoạch, thực thi các chiến dịch quảng cáo Google Ads.



Theo dõi và tối ưu chiến dịch quảng cáo, tối ưu giá bid và tỷ lệ chuyển đổi.



Kiểm tra, đánh giá chất lượng viết quảng cáo, chất lượng website.



Thống kê, phân tích và đánh giá hiệu quả các chiến dịch quảng cáo từ đó đưa ra các giải pháp các để tối ưu ngân sách quảng cáo cũng như cải thiện các chiến dịch.



Phối hợp với SEO agency kiểm soát hiệu quả SEO.



Đề xuất các chương trình, chiến dịch giúp quảng bá cho công ty, thương hiệu hoặc sản phẩm,...



Liên tục cập nhật thông tin về insight, tìm hiểu về nhu cầu của người dùng để tăng chất lượng của quảng cáo.



Báo cáo kết quả định kỳ thực hiện công việc cho quản lý trực tiếp.



Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo trực tiếp từ Trưởng phòng Marketing.

Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến Marketing, Truyền Thông, Kinh Tế, Kinh doanh quốc tế,...hoặc các ngành có liên quan.



Từng chạy ngân sách trên 100 triệu/tháng, ưu tiên viên đã chạy ngân sách lớn.



Có kinh nghiệm ít nhất trên 1 năm, sử dụng thành thạo các công cụ Google (Google Tag Manager, Google Tag Assistant, Google Analytics, Google Trends, Google Search Console, Google Keyword Planner,...) và các công cụ khác.



Có kinh nghiệm Facebook Ads, Tiktok Ads,...là một lợi thế.



Có khả năng lên kế hoạch chi tiết cho từng thông điệp, content, và thực thi kế hoạch Google Ads.



Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin.



Có khả năng sử dụng cơ bản các công cụ chỉnh sửa ảnh, video là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH TIN HỌC NGÔI SAO LỚN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập xứng đáng với năng lực

Các chế độ BHXH, phép năm theo quy định

Thưởng: lương T13, lễ, Tết, KPI phòng Marketing

Hoạt động: Lễ 8/3, 20/10, noel, trung thu, sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,...

Văn hóa thể thao thường niên

Cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TIN HỌC NGÔI SAO LỚN

