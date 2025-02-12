Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH TIN HỌC NGÔI SAO LỚN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH TIN HỌC NGÔI SAO LỚN
- Hồ Chí Minh: 28
- 30 Trần Triệu Luật, Phường 06, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Xây dựng kế hoạch, thực thi các chiến dịch quảng cáo Google Ads.
Theo dõi và tối ưu chiến dịch quảng cáo, tối ưu giá bid và tỷ lệ chuyển đổi.
Kiểm tra, đánh giá chất lượng viết quảng cáo, chất lượng website.
Thống kê, phân tích và đánh giá hiệu quả các chiến dịch quảng cáo từ đó đưa ra các giải pháp các để tối ưu ngân sách quảng cáo cũng như cải thiện các chiến dịch.
Phối hợp với SEO agency kiểm soát hiệu quả SEO.
Đề xuất các chương trình, chiến dịch giúp quảng bá cho công ty, thương hiệu hoặc sản phẩm,...
Liên tục cập nhật thông tin về insight, tìm hiểu về nhu cầu của người dùng để tăng chất lượng của quảng cáo.
Báo cáo kết quả định kỳ thực hiện công việc cho quản lý trực tiếp.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo trực tiếp từ Trưởng phòng Marketing.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từng chạy ngân sách trên 100 triệu/tháng, ưu tiên viên đã chạy ngân sách lớn.
Có kinh nghiệm ít nhất trên 1 năm, sử dụng thành thạo các công cụ Google (Google Tag Manager, Google Tag Assistant, Google Analytics, Google Trends, Google Search Console, Google Keyword Planner,...) và các công cụ khác.
Có kinh nghiệm Facebook Ads, Tiktok Ads,...là một lợi thế.
Có khả năng lên kế hoạch chi tiết cho từng thông điệp, content, và thực thi kế hoạch Google Ads.
Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin.
Có khả năng sử dụng cơ bản các công cụ chỉnh sửa ảnh, video là một lợi thế.
Tại Công ty TNHH TIN HỌC NGÔI SAO LỚN Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ BHXH, phép năm theo quy định
Thưởng: lương T13, lễ, Tết, KPI phòng Marketing
Hoạt động: Lễ 8/3, 20/10, noel, trung thu, sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,...
Văn hóa thể thao thường niên
Cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TIN HỌC NGÔI SAO LỚN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
