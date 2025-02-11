Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đại Phát Tín - Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tìm kiếm, biên tập và xây dựng nội dung cho các website, fanpage, PR truyền thông và những trang khác của công ty

- Đảm bảo nội dung đa dạng, phong phú.

- Viết bài, biên tập bài viết liên quan đến sản phẩm, dịch vụ.

- Đo lường hiệu quả tối ưu về mặt nội dung của các chiến lược marketing.

- Phối hợp với Designer/ Production và Trực tiếp sáng tạo - sản xuất nội dung theo chiến lược thương hiệu của từng sản phẩm trên đa dạng nền tảng: Facebook, Tiktok, Instagram, Youtube...

- Đề xuất chiến lược và kế hoạch xây dựng, phát triển kênh Tiktok.

- Lên ý tưởng concept - kịch bản quay – dựng, breif hình ảnh.

- Cho các tuyến nội dung trên Tiktok.

- Đề xuất và làm việc với các KOLs phù hợp với định hướng thương hiệu và chiến dịch.

- Báo cáo định kỳ và báo các sự vụ theo yêu cầu của cấp trên.