Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đại Phát Tín - Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Đại Phát Tín - Hồ Chí Minh
- Hồ Chí Minh:
- 1286 QL 1A, Phường Thới An,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Tìm kiếm, biên tập và xây dựng nội dung cho các website, fanpage, PR truyền thông và những trang khác của công ty
- Đảm bảo nội dung đa dạng, phong phú.
- Viết bài, biên tập bài viết liên quan đến sản phẩm, dịch vụ.
- Đo lường hiệu quả tối ưu về mặt nội dung của các chiến lược marketing.
- Phối hợp với Designer/ Production và Trực tiếp sáng tạo - sản xuất nội dung theo chiến lược thương hiệu của từng sản phẩm trên đa dạng nền tảng: Facebook, Tiktok, Instagram, Youtube...
- Đề xuất chiến lược và kế hoạch xây dựng, phát triển kênh Tiktok.
- Lên ý tưởng concept - kịch bản quay – dựng, breif hình ảnh.
- Cho các tuyến nội dung trên Tiktok.
- Đề xuất và làm việc với các KOLs phù hợp với định hướng thương hiệu và chiến dịch.
- Báo cáo định kỳ và báo các sự vụ theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: Từ 22 đến 25
- Trình độ: Cao Đẳng – Đại Học
- Chuyên ngành: Marketing –Báo chí Truyền Thông
- Kinh nghiệm: 2 năm
- Trình độ Ngọai ngữ: Tiếng anh cơ bản
- Kỹ năng Vi tính: Trình độ B
Tại Công Ty TNHH Đại Phát Tín - Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng các ngày Lễ, Tết
- Tiền sinh nhật,ốm đau, kết hôn, tang chế...
- Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đại Phát Tín - Hồ Chí Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
