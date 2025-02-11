Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH WE PROPERTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 7, Tòa Nhà MB Bank, 173 Trần Não, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Đăng tải bài viết lên Fanpage các dự án

Thiết lập hệ thống tư vấn automation theo hướng dẫn

Lên kich bản nội dung, hỗ trợ team sản xuất video khi cần

Hỗ trợ phản hồi tin nhắn khách hàng theo kịch bản có sẵn

Các công việc khác theo sự sắp xếp của Ban lãnh đạo và Mentor.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH, hoặc đã hoàn thành xong chương trình;

Sinh viên đang theo học các chuyên ngành marketing, thương mại điện tử, QTKD, Kinh tế...

Trung thực, cẩn thận, thái độ tốt;

Có tinh thần trách nhiệm với chuyên môn của mình;

Năng động, nhiệt tình, sáng tạo và ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH WE PROPERTY Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập

Hỗ trợ Mộc thực tập,

Môi trường làm việc, năng động.

Được Mentor support, đào tạo chuyên Digital Marketing

Cơ hội được làm nhân viên chính thức

Cơ hội được tiếp xúc công việc thực tiễn.

Được hướng dẫn, đào tạo về marketing bất động sản.

Team building, các buổi ăn uống cùng công ty, Year End Party,...

Có thể làm việc ngay.

Cùng các chế độ theo luật định khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WE PROPERTY

