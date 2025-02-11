Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH WE PROPERTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH WE PROPERTY
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH WE PROPERTY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 7, Tòa Nhà MB Bank, 173 Trần Não, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Đăng tải bài viết lên Fanpage các dự án
Thiết lập hệ thống tư vấn automation theo hướng dẫn
Lên kich bản nội dung, hỗ trợ team sản xuất video khi cần
Hỗ trợ phản hồi tin nhắn khách hàng theo kịch bản có sẵn
Các công việc khác theo sự sắp xếp của Ban lãnh đạo và Mentor.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH, hoặc đã hoàn thành xong chương trình;
Sinh viên đang theo học các chuyên ngành marketing, thương mại điện tử, QTKD, Kinh tế...
Trung thực, cẩn thận, thái độ tốt;
Có tinh thần trách nhiệm với chuyên môn của mình;
Năng động, nhiệt tình, sáng tạo và ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH WE PROPERTY Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập
Hỗ trợ Mộc thực tập,
Môi trường làm việc, năng động.
Được Mentor support, đào tạo chuyên Digital Marketing
Cơ hội được làm nhân viên chính thức
Cơ hội được tiếp xúc công việc thực tiễn.
Được hướng dẫn, đào tạo về marketing bất động sản.
Team building, các buổi ăn uống cùng công ty, Year End Party,...
Có thể làm việc ngay.
Cùng các chế độ theo luật định khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WE PROPERTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH WE PROPERTY

CÔNG TY TNHH WE PROPERTY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 Đường 34, Khu phố 2, Phường An Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

