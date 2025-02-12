Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Chung cư Thới An ( Đường Lê Thị riêng, Phường Thới An,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên kế hoạch, ý tưởng và viết nội dung.

Viết các nội dung content về lĩnh vực hóa chất lọc nước, thiết bị lọc nước trên các nền tảng mạng xã hội như FB, Tiktok,Youtube và các trang mạng xã hội

Phối hợp với bộ phận quay dựng để sáng tạo nội dung ảnh, kịch bản video.

Phối hợp với cấp quản lý xây dựng nội dung và triển khai các chiến dịch truyền thông, marketing theo từng giai đoạn cụ thể.

Và một số công việc khác trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có khả năng sáng tạo, nắm bắt ý tưởng tốt.

Có khả năng viết tốt, đam mê Marketing.

Ứng viên có thể đi làm ngay sau khi đạt vòng phỏng vấn

Ưu tiên ứng viên nam có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 8 đến 12 triệu (tùy theo năng lực)

Tham gia BHXH, BHYT theo quy định.

Thưởng Lễ, Tết, tháng 13

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

Được tham gia du lịch, teambuilding.

Nghỉ lễ tết, các ngày lễ trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU

