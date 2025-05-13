Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục VTCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục VTCE
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục VTCE

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Head Office Tầng 2

- Toà nhà Golden Plaza, 922 Hồng Bàng, phường 14, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Xây dựng và thực hiện kế hoạch marketing online, quản lý các kênh social như: Facebook, Instagram, TikTok, Website, Zalo.
Lập kế hoạch và trực tiếp chạy các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads, Google Ads, Zalo, Cốc Cốc, và Email Marketing.
Tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo nhằm đạt được mục tiêu về số lượng data phục vụ tuyển sinh.
2. Quản lý và phát triển nội dung số
Hỗ trợ và tham gia xây dựng nội dung truyền thông trên các nền tảng như Landing Page, Infographic, Presentation, Flyer, Brochure.
Làm việc với đội thiết kế để hoàn thiện các tài liệu marketing và ứng dụng nội dung sáng tạo.
Cập nhật và tối ưu nội dung trên website và các kênh truyền thông để đảm bảo sự nhất quán và thu hút khách hàng.
3. Phân tích và báo cáo hiệu quả chiến dịch
Phân tích các chỉ số của các chiến dịch marketing online (ROI, CTR, Conversion Rate, CPC, CPL, v.v.) để đưa ra định hướng/giải pháp dựa trên kết quả phân tích.
Báo cáo định kỳ và chịu trách nhiệm với quản lý cấp trên về chỉ tiêu data theo kế hoạch tuyển sinh chung của Phòng Tư vấn Tuyển sinh (TVTS).
4. Hỗ trợ và điều phối các hoạt động liên quan
Phối hợp với các bộ phận khác để triển khai các chiến dịch hỗ trợ tuyển sinh.
Tham gia nghiên cứu thị trường, đối thủ, và xu hướng digital marketing để đề xuất ý tưởng mới cho các chiến dịch.Báo cáo định kỳ và hỗ trợ trưởng bộ phận triển khai các hoạt động khác.
Báo cáo định kỳ và hỗ trợ trưởng bộ phận triển khai các hoạt động khác.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan.
Học vấn:
Kinh nghiệm: Ít nhất từ kinh nghiệm từ 1-2 năm ở vị trí tương đương trở lên (Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm trong mảng giáo dục).
Kinh nghiệm:
Kỹ năng chuyên môn:
+Thành thạo các công cụ quảng cáo: Facebook Ads, Google Ads, Zalo Ads, và Email Marketing.
+ Có kinh nghiệm quản lý website, tối ưu SEO, và phát triển nội dung sáng tạo.
+ Biết sử dụng các công cụ phân tích như Google Analytics, Facebook Insights.
Kỹ năng mềm:
+ Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích dữ liệu và tư duy logic.
+Làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực và cam kết với mục tiêu đề ra.
+Sáng tạo, linh hoạt và nhạy bén với các xu hướng mới.
Ưu tiên: Đã từng làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là tuyển sinh, là một lợi thế. Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản (Canva, Photoshop, Illustrator).
Ưu tiên:

Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục VTCE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương chính: Thỏa thuận
Mức lương chính:
Được tham gia Bảo hiểm xã hội ngay sau khi kết thúc hợp đồng thử việc.
Được nghỉ hưởng lương 01 ngày - Ngày sinh nhật (01 ngày bất kỳ trong tháng sinh nhật).
Các chương trình thưởng các dịp lễ, quà tặng dịp sinh con, cưới hỏi, khám sức khoẻ định kỳ và các hoạt động khác.
Chương trình Teambuilding tổ chức theo Quý hoặc 06 tháng/ lần tại Công ty.
Được tham gia Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe đặc biệt sau 01 năm làm việc chính thức.
Thưởng hiệu quả kinh doanh (Theo kết quả kinh doanh hàng năm của Công ty).
Các chương trình Đào tạo trong nước và ngoài nước cho nhân viên.
Môi trường văn phòng tiện nghi, sạch sẽ, năng động và trẻ trung.
Cơ hội phát triển và thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục VTCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục VTCE

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục VTCE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Golden Plaza, 922 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

