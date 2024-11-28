Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: S16, Tôn Thất Thuyết, Phường 18 , Quận 4, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Livestream (50%):
- Live giới thiệu, tư vấn sản phẩm.
- Làm tiền kỳ/hậu kỳ live.
Hỗ trợ tham gia xây dựng kênh mạng xã hội công ty (40%):
- Tham gia các video trên nền tảng cùng team media
- Hỗ trợ team content sản xuất nội dung
Cập nhật, phân tích - đánh giá & giải pháp (10%):
- Đánh giá hiệu quả sau live/nền tảng.
- Phân tích ưu, nhược điểm và tìm giải pháp tốt hơn.
- Cập nhật, tìm hiểu xu hướng live/nền tảng.
- Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh.
- Các công việc khác được giao phó

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
- Ưu tiên giọng nói miền Nam, tone giọng to, rõ ràng.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm livestream và hỗ trợ livestream Tiktok từ 3 tháng, sẵn sàng làm việc ngoài giờ (bao gồm cả tối muộn 22-24h)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng theo quý, thưởng thâm niên, thưởng lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc vào cuối năm, thưởng vào các dịp lễ khác trong năm (8/3; 30/4-1/5; 2/9...), sinh nhật.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo.
- Được hỗ trợ Điện thoại để làm việc.
- Cơ hội thăng tiến trong công việc và thể hiện mình, tự phát triển hết khả năng.
- Các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động: BHXH, BHYT, ngày phép, lương tháng 13.
- Được đi du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE

CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: S16 Tôn Thất Thuyết, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

