Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE
- Hồ Chí Minh: S16, Tôn Thất Thuyết, Phường 18 , Quận 4, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Livestream (50%):
- Live giới thiệu, tư vấn sản phẩm.
- Làm tiền kỳ/hậu kỳ live.
Hỗ trợ tham gia xây dựng kênh mạng xã hội công ty (40%):
- Tham gia các video trên nền tảng cùng team media
- Hỗ trợ team content sản xuất nội dung
Cập nhật, phân tích - đánh giá & giải pháp (10%):
- Đánh giá hiệu quả sau live/nền tảng.
- Phân tích ưu, nhược điểm và tìm giải pháp tốt hơn.
- Cập nhật, tìm hiểu xu hướng live/nền tảng.
- Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh.
- Các công việc khác được giao phó
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên giọng nói miền Nam, tone giọng to, rõ ràng.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm livestream và hỗ trợ livestream Tiktok từ 3 tháng, sẵn sàng làm việc ngoài giờ (bao gồm cả tối muộn 22-24h)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo.
- Được hỗ trợ Điện thoại để làm việc.
- Cơ hội thăng tiến trong công việc và thể hiện mình, tự phát triển hết khả năng.
- Các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động: BHXH, BHYT, ngày phép, lương tháng 13.
- Được đi du lịch hằng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI