Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: S16, Tôn Thất Thuyết, Phường 18 , Quận 4, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Livestream (50%):

- Live giới thiệu, tư vấn sản phẩm.

- Làm tiền kỳ/hậu kỳ live.

Hỗ trợ tham gia xây dựng kênh mạng xã hội công ty (40%):

- Tham gia các video trên nền tảng cùng team media

- Hỗ trợ team content sản xuất nội dung

Cập nhật, phân tích - đánh giá & giải pháp (10%):

- Đánh giá hiệu quả sau live/nền tảng.

- Phân tích ưu, nhược điểm và tìm giải pháp tốt hơn.

- Cập nhật, tìm hiểu xu hướng live/nền tảng.

- Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh.

- Các công việc khác được giao phó

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

- Ưu tiên giọng nói miền Nam, tone giọng to, rõ ràng.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm livestream và hỗ trợ livestream Tiktok từ 3 tháng, sẵn sàng làm việc ngoài giờ (bao gồm cả tối muộn 22-24h)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng theo quý, thưởng thâm niên, thưởng lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc vào cuối năm, thưởng vào các dịp lễ khác trong năm (8/3; 30/4-1/5; 2/9...), sinh nhật.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo.

- Được hỗ trợ Điện thoại để làm việc.

- Cơ hội thăng tiến trong công việc và thể hiện mình, tự phát triển hết khả năng.

- Các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động: BHXH, BHYT, ngày phép, lương tháng 13.

- Được đi du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE

