Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH 4Men Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 458 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc

- Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo về Facebook Ads, Tiktok Ads, các sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki,...)

- Chịu trách nhiệm hoặc phối hợp các đối tác Agency lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo về Google Ads, Zalo, Cốc cốc, SEO, Seeding, KOLs – Influencer...)

- Theo dõi, phân tích và tối ưu hiệu quả các công cụ digital cho các chiến dịch

- Quản lý và sử dụng ngân sách Digital marketing đúng và hiệu quả

- Đề xuất và thực hiện các chương trình khuyến mại, truyền thông, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho công ty và các sản phẩm của công ty.

- Thường xuyên cập nhật các xu hướng digital marketing mới và áp dụng tối ưu

- Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, thông tin về sản phẩm cũng như các chương trình của đối thủ cạnh tranh

- Báo cáo hiệu quả công việc, chiến dịch, báo cáo tuần, tháng, quý, năm...

- Một số công việc khác trong phạm vi trách nhiệm của Phòng Marketing và theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

- Những công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực Digital Marketing. Đã từng trực tiếp triển khai các công việc được nêu ở phần mô tả công việc

- Kỹ năng thiết lập, quản lý các công cụ quảng cáo trực tuyến: FACEBOOK ADS, GOOGLE ADS, LANDING PAGE, SÀN TMĐT SHOPEE, LAZADA, TIKTOK..... và các tính năng mới của Social

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thương mại điện tử, bán lẻ, FCMG, thời trang, may mặc

- Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành: Marketing, kinh tế, truyền thông và các ngành liên quan.

- Tư duy logic, sáng tạo, có khả năng học hỏi nhanh, thường xuyên cập nhật các kiến thức mới.

Quyền Lợi

- Được tham gia chính sách phát triển nhân sự : được cấp quỹ đào tạo hàng năm để chủ động tham gia các khóa học ngoài, được tham gia chương trình đào tạo inhouse.

- Chế độ phúc lợi sinh nhật, cưới hỏi,...

- Các chế độ phép năm, lễ tết, BHXH... theo quy định của pháp luật lao động.

- Ưu đãi mua hàng nội bộ.

- Được làm việc trong một môi trường coi trọng người lao động và tham gia các hoạt động gắn kết người lao động.

- Du lịch thường niên 1 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

