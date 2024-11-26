Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH 4Men Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH 4Men Group
- Hồ Chí Minh: 458 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo về Facebook Ads, Tiktok Ads, các sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki,...)
- Chịu trách nhiệm hoặc phối hợp các đối tác Agency lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo về Google Ads, Zalo, Cốc cốc, SEO, Seeding, KOLs – Influencer...)
- Theo dõi, phân tích và tối ưu hiệu quả các công cụ digital cho các chiến dịch
- Quản lý và sử dụng ngân sách Digital marketing đúng và hiệu quả
- Đề xuất và thực hiện các chương trình khuyến mại, truyền thông, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho công ty và các sản phẩm của công ty.
- Thường xuyên cập nhật các xu hướng digital marketing mới và áp dụng tối ưu
- Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, thông tin về sản phẩm cũng như các chương trình của đối thủ cạnh tranh
- Báo cáo hiệu quả công việc, chiến dịch, báo cáo tuần, tháng, quý, năm...
- Một số công việc khác trong phạm vi trách nhiệm của Phòng Marketing và theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo.
- Những công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng thiết lập, quản lý các công cụ quảng cáo trực tuyến: FACEBOOK ADS, GOOGLE ADS, LANDING PAGE, SÀN TMĐT SHOPEE, LAZADA, TIKTOK..... và các tính năng mới của Social
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thương mại điện tử, bán lẻ, FCMG, thời trang, may mặc
- Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành: Marketing, kinh tế, truyền thông và các ngành liên quan.
- Tư duy logic, sáng tạo, có khả năng học hỏi nhanh, thường xuyên cập nhật các kiến thức mới.
Tại Công ty TNHH 4Men Group Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ phúc lợi sinh nhật, cưới hỏi,...
- Các chế độ phép năm, lễ tết, BHXH... theo quy định của pháp luật lao động.
- Ưu đãi mua hàng nội bộ.
- Được làm việc trong một môi trường coi trọng người lao động và tham gia các hoạt động gắn kết người lao động.
- Du lịch thường niên 1 lần/năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH 4Men Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
