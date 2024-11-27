Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn Xuân Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn Xuân Phát
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 497/6A Phan Văn Trị, Phường 5, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Viết blog Tiếng Anh du lịch, viết sản phẩn
Viết các bài giới thiệu du lịch các địa danh
SEO website về du lịch inbound
Quản lý fanpage
Thực hiện các tác vụ truyền thông
Sản xuất nội dung video, clip
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 06 tháng làm marketing về du lich, visa, thị trường khách inbound.
Nếu chưa có kinh nghiện làm SEO sẽ được đào tạo thêm.
Tiếng Anh khá đặc biệt kĩ năng viết.
Biết quản trị website và tối ưu content SEO bài viết chuẩn SEO.
Đam mê về du lịch và có tin thần cầu tiến.
Biết thiết kế hình ảnh và capcut Video
Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn Xuân Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 09-11 triệu tháng
Bảo hiểm xã hội đầy đủ
Nghỉ 12 phép có lương / năm
Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật, các ngày lễ theo bộ luật lao động
Được tham gia các khóa đào tạo, ngắn và dài hạn, cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn Xuân Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
