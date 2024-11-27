Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn Xuân Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 497/6A Phan Văn Trị, Phường 5, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Viết blog Tiếng Anh du lịch, viết sản phẩn

Viết các bài giới thiệu du lịch các địa danh

SEO website về du lịch inbound

Quản lý fanpage

Thực hiện các tác vụ truyền thông

Sản xuất nội dung video, clip

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 06 tháng làm marketing về du lich, visa, thị trường khách inbound.

Nếu chưa có kinh nghiện làm SEO sẽ được đào tạo thêm.

Tiếng Anh khá đặc biệt kĩ năng viết.

Biết quản trị website và tối ưu content SEO bài viết chuẩn SEO.

Đam mê về du lịch và có tin thần cầu tiến.

Biết thiết kế hình ảnh và capcut Video

Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn Xuân Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 09-11 triệu tháng

Bảo hiểm xã hội đầy đủ

Nghỉ 12 phép có lương / năm

Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật, các ngày lễ theo bộ luật lao động

Được tham gia các khóa đào tạo, ngắn và dài hạn, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn Xuân Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.