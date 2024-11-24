Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Transalign làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 254 Điện Biên Phủ, Quận 3, Quận 3

Digital Marketing

Phân tích từ khóa, insight khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đẩy các từ khóa lên top, đảm bảo duy trì vị trí top lâu dài

Tối ưu hóa nội dung trên website theo các từ khóa mục tiêu.

Phân tích và xây dựng Backlink hiệu quả

Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch SEO.

Cập nhật các thuật toán Google, các Tool phục vụ hoạt động SEO

Đề xuất và triển khai các biện pháp nhằm tăng lượng truy cập, cải thiện trải nghiệm người dùng trên website.

Phối hợp với bộ phận Marketing để phát triển nội dung phù hợp.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành liên quan như Marketing, PR Truyền thông, Báo chí...

Có kinh nghiệm 1-3 năm trong lĩnh vực SEO, thành thạo Wordpress, Rank Math SEO

Có tư duy logic, phân tích, đánh giá các từ khoá tốt

Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Biết sử dụng các công cụ phân tích, phần mềm hỗ trợ cho SEO; Google Analytic, Google Webmaster tool, Ahrefs, SimilarWeb, Semrush ...; các công cụ nghiên cứu từ khóa

Biết sử dụng các công cụ như Canva, Photoshop.

Có kinh nghiệm SEO lĩnh vực nha khoa, beauty là lợi thế

Quyền Lợi

Ký hợp đồng lao động chính thức với đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN

Thưởng các ngày lễ lớn trong năm.

Lương tháng 13, thưởng Tết

Chế độ nghỉ phép năm 12 ngày hưởng lương.

Du lịch nghỉ mát theo chế độ công ty hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

