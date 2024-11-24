Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Transalign làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty cổ phần Transalign
- Hồ Chí Minh: 254 Điện Biên Phủ, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Phân tích từ khóa, insight khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đẩy các từ khóa lên top, đảm bảo duy trì vị trí top lâu dài
Tối ưu hóa nội dung trên website theo các từ khóa mục tiêu.
Phân tích và xây dựng Backlink hiệu quả
Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch SEO.
Cập nhật các thuật toán Google, các Tool phục vụ hoạt động SEO
Đề xuất và triển khai các biện pháp nhằm tăng lượng truy cập, cải thiện trải nghiệm người dùng trên website.
Phối hợp với bộ phận Marketing để phát triển nội dung phù hợp.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 1-3 năm trong lĩnh vực SEO, thành thạo Wordpress, Rank Math SEO
Có tư duy logic, phân tích, đánh giá các từ khoá tốt
Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Biết sử dụng các công cụ phân tích, phần mềm hỗ trợ cho SEO; Google Analytic, Google Webmaster tool, Ahrefs, SimilarWeb, Semrush ...; các công cụ nghiên cứu từ khóa
Biết sử dụng các công cụ như Canva, Photoshop.
Có kinh nghiệm SEO lĩnh vực nha khoa, beauty là lợi thế
Tại Công ty cổ phần Transalign Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các ngày lễ lớn trong năm.
Lương tháng 13, thưởng Tết
Chế độ nghỉ phép năm 12 ngày hưởng lương.
Du lịch nghỉ mát theo chế độ công ty hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Transalign
