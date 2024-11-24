Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Transalign làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Transalign làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty cổ phần Transalign
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty cổ phần Transalign

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty cổ phần Transalign

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 254 Điện Biên Phủ, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Phân tích từ khóa, insight khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đẩy các từ khóa lên top, đảm bảo duy trì vị trí top lâu dài
Tối ưu hóa nội dung trên website theo các từ khóa mục tiêu.
Phân tích và xây dựng Backlink hiệu quả
Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch SEO.
Cập nhật các thuật toán Google, các Tool phục vụ hoạt động SEO
Đề xuất và triển khai các biện pháp nhằm tăng lượng truy cập, cải thiện trải nghiệm người dùng trên website.
Phối hợp với bộ phận Marketing để phát triển nội dung phù hợp.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành liên quan như Marketing, PR Truyền thông, Báo chí...
Có kinh nghiệm 1-3 năm trong lĩnh vực SEO, thành thạo Wordpress, Rank Math SEO
Có tư duy logic, phân tích, đánh giá các từ khoá tốt
Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Biết sử dụng các công cụ phân tích, phần mềm hỗ trợ cho SEO; Google Analytic, Google Webmaster tool, Ahrefs, SimilarWeb, Semrush ...; các công cụ nghiên cứu từ khóa
Biết sử dụng các công cụ như Canva, Photoshop.
Có kinh nghiệm SEO lĩnh vực nha khoa, beauty là lợi thế

Tại Công ty cổ phần Transalign Thì Được Hưởng Những Gì

Ký hợp đồng lao động chính thức với đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN
Thưởng các ngày lễ lớn trong năm.
Lương tháng 13, thưởng Tết
Chế độ nghỉ phép năm 12 ngày hưởng lương.
Du lịch nghỉ mát theo chế độ công ty hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Transalign

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Transalign

Công ty cổ phần Transalign

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Số 202 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

