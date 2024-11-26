Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 197 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Quận 5

Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban để tham gia vào tất cả các giai đoạn của quá trình sáng tạo, từ lên kế hoạch đến triển khai ý tưởng, từ đó đóng góp các chiến lược sáng tạo.

Nghiên cứu và hiểu nhu cầu của nhóm khách hàng doanh nghiệp, thông qua tìm kiếm trực tuyến, đánh giá các nghiên cứu hiện có, phỏng vấn các chuyên gia về chủ đề và gặp gỡ trực tiếp.

Lên kế hoạch và thực hiện triển khai Marketing Content Plan theo định hướng phát triển thương hiệu của công ty.

Thảo luận và làm việc chặt chẽ với nhân sự team Design để hiểu và truyền đạt được thông điệp và hinh ảnh thiết kế.

Luôn cập nhật các xu hướng để xây dựng nội dung mới mẻ.

Lên ý tưởng sáng tạo và xây dựng kịch bản quay chụp, kịch bản MC, lời bình cho TVC,

Xây dựng, quản lý và phát triển nội dung của các kênh truyền thông: website, fanpage,..phù hợp nhóm khách hàng doanh nghiệp.

Lên ý tưởng và thực hiện triển khai truyền tải nội dung cho các dự án: Social, Digital, PR,...theo sự phân công của công ty.

Thực hiện các công việc phát sinh liên quan theo sự phân công của Trưởng/Phó phòng, Ban Giám đốc.

Theo dõi, báo cáo tiến độ và kết quả công việc.

Trình độ đại học, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông marketing, PR, báo chí. Tốt nghiệp chuyên ngành IT/Phần mềm là lợi thế

Có từ 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Marketing, truyền thông

Có kinh nghiệm tại các công ty giải pháp phần mềm, công nghệ

Am hiểu và có kinh nghiệm triển khai marketing cho nhóm khách hàng doanh nghiệp

Kỹ năng viết tốt, vốn từ vựng phong phú, đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu.

Biết sử dụng các phần mềm đồ hoạ cơ bản là một lợi thế

Thành thạo đọc và viết tiếng anh

Tư duy sáng tạo.

Kỹ năng : Giao tiếp, thuyết trình, quản lý thời gian, làm việc nhóm tốt.

Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.

Được chăm sóc sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ, Bảo hiểm sức khỏe PTI

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi cơ bản theo quy định của nhà nước: Đóng BHXH, BHYT, BHTN

Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc

Được tham gia các chuyến du lịch chung kết hợp với teambuilding tổ chức hàng năm

Nhân viên viên xuất sắc sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ như: Ký hợp đồng chính thức trước thời hạn, thưởng nóng, cân nhắc bổ nhiệm vị trí cao hơn, nâng lương trước hạn...

