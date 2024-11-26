Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 197 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban để tham gia vào tất cả các giai đoạn của quá trình sáng tạo, từ lên kế hoạch đến triển khai ý tưởng, từ đó đóng góp các chiến lược sáng tạo.
Nghiên cứu và hiểu nhu cầu của nhóm khách hàng doanh nghiệp, thông qua tìm kiếm trực tuyến, đánh giá các nghiên cứu hiện có, phỏng vấn các chuyên gia về chủ đề và gặp gỡ trực tiếp.
Lên kế hoạch và thực hiện triển khai Marketing Content Plan theo định hướng phát triển thương hiệu của công ty.
Thảo luận và làm việc chặt chẽ với nhân sự team Design để hiểu và truyền đạt được thông điệp và hinh ảnh thiết kế.
Luôn cập nhật các xu hướng để xây dựng nội dung mới mẻ.
Lên ý tưởng sáng tạo và xây dựng kịch bản quay chụp, kịch bản MC, lời bình cho TVC,
Xây dựng, quản lý và phát triển nội dung của các kênh truyền thông: website, fanpage,..phù hợp nhóm khách hàng doanh nghiệp.
Lên ý tưởng và thực hiện triển khai truyền tải nội dung cho các dự án: Social, Digital, PR,...theo sự phân công của công ty.
Thực hiện các công việc phát sinh liên quan theo sự phân công của Trưởng/Phó phòng, Ban Giám đốc.
Theo dõi, báo cáo tiến độ và kết quả công việc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đại học, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông marketing, PR, báo chí. Tốt nghiệp chuyên ngành IT/Phần mềm là lợi thế
Có từ 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Marketing, truyền thông
Có kinh nghiệm tại các công ty giải pháp phần mềm, công nghệ
Am hiểu và có kinh nghiệm triển khai marketing cho nhóm khách hàng doanh nghiệp
Kỹ năng viết tốt, vốn từ vựng phong phú, đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu.
Biết sử dụng các phần mềm đồ hoạ cơ bản là một lợi thế
Thành thạo đọc và viết tiếng anh
Tư duy sáng tạo.
Kỹ năng : Giao tiếp, thuyết trình, quản lý thời gian, làm việc nhóm tốt.
Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Được chăm sóc sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ, Bảo hiểm sức khỏe PTI
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi cơ bản theo quy định của nhà nước: Đóng BHXH, BHYT, BHTN
Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc
Được tham gia các chuyến du lịch chung kết hợp với teambuilding tổ chức hàng năm
Nhân viên viên xuất sắc sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ như: Ký hợp đồng chính thức trước thời hạn, thưởng nóng, cân nhắc bổ nhiệm vị trí cao hơn, nâng lương trước hạn...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

