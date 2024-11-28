Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 6, số 23 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch và triển khai quảng cáo kỹ thuật số. Xây dựng và thực hiện chiến lược trên các nền tảng

2. Phân tích hiệu quả quảng cáo. Theo dõi và tối ưu hóa các chỉ số hiệu suất (KPI).

3. Sáng tạo nội dung quảng cáo. Phát triển ý tưởng và viết nội dung hấp dẫn.

4. Theo dõi và báo cáo hiệu suất. Phân tích dữ liệu và tạo báo cáo định kỳ.

5. Nghiên cứu thị trường và đối thủ. Phân tích xu hướng và chiến dịch của đối thủ.

6. Hợp tác liên phòng ban. Làm việc với các bộ phận để đảm bảo thông điệp nhất quán.

7. Cập nhật kiến thức và kỹ năng. Tham gia đào tạo và theo dõi xu hướng mới.

8. Làm việc với đối tác để tối ưu quảng cáo. Hợp tác với các bên ngoài để cải thiện chiến dịch.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu Cầu Học Lực: Tốt nghiệp Đại học Trở Lên

2. Thích chơi Game trên thiết bị di động, có sự nhiệt tình và hứng thú cao đối với ngành game.

3. Ưu tiên ít nhất 1 năm kinh nghiệm ra mắt sản phẩm trò chơi di động được hoặc hơn 1 năm kinh nghiệm trong ngành game

4. Nhạy bén với số liệu, có khả năng thống kê và phân tích số liệu.

5. Bắt buộc biết Tiếng Anh để giới thiệu sản phẩm game ra quốc tế.

6. Chủ động tích cực, có trách nhiệm, có khả năng hợp tác nhóm và làm việc độc lập, sẵn sàng chấp nhận thử thách

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GGO Thì Được Hưởng Những Gì

• Nghỉ phép hưởng nguyên lương 12 ngày/ năm. Lương tháng 13...

• Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty.

• Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

• Các chuyến du lịch hàng năm, tổ chức sinh nhật...

• Bảo hiểm sức khỏe riêng khi đạt thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GGO

