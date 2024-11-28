Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCK DANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 đường số 53A (Khu Villa Hà Đô), phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 (cũ), Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng, lên kịch bản và nội dung cho video

Tối ưu hoá video dựa trên phản hồi từ dữ liệu quảng cáo trên các kênh, nền tảng

Quản lý và liên kết với các kênh quảng cáo hiện có

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại ngữ:

Tiếng Trung lưu loát (không cần bằng cấp)

Kỹ năng & Kinh nghiệm:

Có trên 2 năm kinh nghiệm chạy ads trên Facebook/Google ở thị trường nước ngoài

Hiểu biết văn hóa quốc tế, có khả năng theo dõi các xu hướng

Đam mê trong việc tiếp thị và quảng bá trên mạng toàn cầu.

Thái độ & Tính cách:

Luôn có tinh thần chủ động học hỏi

Có tính sáng tạo

Chịu được áp lực cao, có tinh thần cầu tiến

Khác:

Độ tuổi: 20 đến 35

Làm việc trong môi trường startup

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCK DANCE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15,000,000 - 20,000,0000 VNĐ (lương cơ bản) + Phụ cấp

15,000,000 - 20,000,0000 VNĐ (lương cơ bản)

BHXH theo quy định + Thưởng lương tháng 13 + Thưởng Lễ, Tết

Thời gian làm việc: 13h - 22h, nghỉ giữa giờ 1 tiếng, thứ Hai đến thứ Bảy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCK DANCE

