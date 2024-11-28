Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCK DANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCK DANCE
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 19 đường số 53A (Khu Villa Hà Đô), phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 (cũ), Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Xây dựng, lên kịch bản và nội dung cho video
Tối ưu hoá video dựa trên phản hồi từ dữ liệu quảng cáo trên các kênh, nền tảng
Quản lý và liên kết với các kênh quảng cáo hiện có
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại ngữ:
Tiếng Trung lưu loát (không cần bằng cấp)
Kỹ năng & Kinh nghiệm:
Có trên 2 năm kinh nghiệm chạy ads trên Facebook/Google ở thị trường nước ngoài
Hiểu biết văn hóa quốc tế, có khả năng theo dõi các xu hướng
Đam mê trong việc tiếp thị và quảng bá trên mạng toàn cầu.
Thái độ & Tính cách:
Luôn có tinh thần chủ động học hỏi
Có tính sáng tạo
Chịu được áp lực cao, có tinh thần cầu tiến
Khác:
Độ tuổi: 20 đến 35
Làm việc trong môi trường startup
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCK DANCE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,0000 VNĐ (lương cơ bản) + Phụ cấp
BHXH theo quy định + Thưởng lương tháng 13 + Thưởng Lễ, Tết
Thời gian làm việc: 13h - 22h, nghỉ giữa giờ 1 tiếng, thứ Hai đến thứ Bảy
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCK DANCE
