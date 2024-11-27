Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 152/2 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

-Lên ý tưởng, kế hoạch thực hiện chiến dịch quảng cáo sản phẩm, phân bổ kế hoạchngân sách Marketing cho kênh Facebook cho các campaign; ưu tiên ngành thẩm mỹ
-Quản lý đội ngũ Nhân sự team: Ads, Content, Design, Media, Sale, CSKH,... và giám sát tình hình các chiến dịch quảng cáo Facebook của Công ty (đã từng nắm ngân sách của cả team từ 1 tỉ /tháng trở lên của kênh facebook);
-Theo dõi phân tích và đo lường, đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo hàng ngày, Thiết lập mục tiêu doanh số cho Team;
-Chủ động nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các giải pháp marketing phù hợp với đội nhóm của mình. Hoặc thực hiện các giải pháp khi gặp các vấn đề về kỹ thuật quảng cáo, về nội dung,...
-Lập kế hoạch tung ra sản phẩm mới, xây dựng chiến lược tiếp cận khách hàng trên các kênh Facebook marketing cho phù hợp với Chiến lược kinh doanh công ty.
-Trực tiếp đào tạo hướng dẫn các bạn nhân viên các kỹ thuật chạy, xử lý các vấn đề liên quan đến Fb Ads để đảm bảo data cho đội kinh doanh Sale Online.
-Thường xuyên Cập nhật các xu hướng và kiến thức quảng cáo mới trong các hội nhóm
-Đào tạo cho đội ngũ nhân viên trong phòng ban về kỹ thuật quảng cáo Facebook. Báo cáo kết quả quảng cáo theo ngày

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Độ tuổi: trên 25 - 34 tuổi
-Kinh nghiệm từ 1 năm vị trí tương đương và quản lý team từ 5 nhân sự với đầy đủ các bộ phận Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA
-Đã từng nắm ngân sách của cả team từ 1 tỉ/tháng trở lên của kênh facebook
-Kinh nghiệm mạnh về cả chạy Mess và chạy chuyển đổi.
-Có KN trong các ngành hàng: Spa, thẩm mỹ, .... từng làm với Agency là lợi thế
-Kỹ năng quản lý và phân tích
-Kỹ năng báo cáo và trình bày
-Kiến thức về đo lường chỉ số tối ưuChăm chỉ, cẩn thận và có tinh thần học hỏ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
Thử việc 2 tháng: hưởng 85% lương cứng chính thức.
Thưởng thâm niên.
Tham gia BHXH. Nghỉ phép năm. Khám sức khỏe định kỳ.
Lương tháng 13. Thưởng vinh danh. Thưởng nhân viên xuất sắc. Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ,...
Điều chỉnh lương tối thiểu 1 lần/ năm.
Được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng. Chủ động đề xuất các khóa đào tạo.
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân.
Teambuilding, du lịch hàng năm, YEP.
Chính sách sử dụng dịch vụ, mua hàng ưu đãi với giá nhân viên (lên đến 100%).
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số B40 đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

