Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 7, Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Quản lý performance chung mỗi tháng cho cả team Digital.
- Quản lý các chiến dịch sản phẩm Pre Order (mới) và (cũ), các chiến dịch Sale lớn trong tháng, các hoạt động chạy Ads trên sàn TMĐT
- Quản lý và chia ngân sách/ sản phẩm cho các nhân sự cấp dưới/ freelancer, kiểm soát team đạt KPI đặt ra trong tháng, quý, năm
- Chịu trách nhiệm quản lý, report các chỉ số hoạt động trên website (Driven traffic, Funel Ads, CR, Email Marketing...)
2. PLANNING/ PRODUCT
- Testing sản phẩm mới mỗi tháng, report và plan doanh thu mục tiêu theo sản phẩm
- Lập báo cáo hàng tuần, hàng tháng theo mục tiêu chung
- Báo cáo ngân sách, lập dự chi, kiểm soát dòng tiền chi
- Kế hoạch đẩy ngân sách lớn
3.Quản lý các hoạt động thanh toán liên quan đến Ads
4.Quản lý các hoạt động tracking trên website (được trainning):
- Meta Pixel
- Google Analytics

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm làm việc: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Digital Performance (tối thiểu 1 năm) , có nhiều kinh nghiệm triển khai các chiến dịch Performance ở các lĩnh vực e-commerce, bán lẻ, đồ công nghệ, kinh nghiệm chạy chuyển đổi về website với ngân sách > 100tr/tháng
- Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết sâu rộng về các kỹ thuật và công cụ digital marketing, email marketing, content marketing, social media marketing, và phân tích dữ liệu. Có hiểu biết cơ bản về setup và tối ưu goal & event Google Analytics, Tagmanager
- Kỹ năng phân tích: Kỹ năng phân tích dữ liệu tốt với khả năng sử dụng các công cụ phân tích như Google Analytics, Google Search Console, và các công cụ đo lường hiệu quả khác.
- Kỹ năng quản lý dự án: Kinh nghiệm quản lý và thực hiện các dự án marketing, bao gồm lập kế hoạch, triển khai, và theo dõi hiệu quả.
Khả năng multi task và quản lý thời gian tốt
- Tự tin giao tiếp, teamwork tốt, nhiệt huyết trong công việc và không ngại học hỏi, đổi mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS Thì Được Hưởng Những Gì

- Được công ty định hướng học tập, phát triển kỹ năng qua các khóa học miễn phí hoặc có phí do công ty tài trợ (tùy theo thái độ cầu tiến và performace của nhân sự)
- Cơ hội được học hỏi trong môi trường cực kỳ cởi mở "Mistakes make you better". Miễn là bạn có ý thức nhận trách nhiệm và thái độ cầu thị muốn sửa chữa sai lầm
- Được sử dụng thiết bị/công cụ tại công ty tự do miễn là bảo quản tốt
- Được hưởng chính sách mua hàng ưu đãi dành cho nhân viên
- Có 1 ngày work from home + 1 ngày phép mỗi tháng. Giờ giấc linh hoạt có thể deal với Manager/CEO nếu đảm bảo không ảnh hưởng đến giao tiếp công việc và tiến độ công việc.
- Được hướng dẫn kiến thức và kỹ năng trực tiếp từ Manager hoặc chính Founder/CEO
- Có cơ hội mở rộng net-working khi trực tiếp làm việc với các brand các KOL/Influencer trong cộng đồng công nghệ/ Setup
- Môi trường Gen Z trẻ trung, năng động, cùng nhau "make the dream work"
- Được giới thiệu đơn vị làm việc uy tín trong Network Ecom của Vaithuhay nếu đảm bảo thời gian làm việc trên 1 năm và có thành tích tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 7 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

