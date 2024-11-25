Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TOKI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai chiến dịch Marketing đa nền tảng (Facebook, Google, Tik Tok, Instagram, Zalo, SMS,...).

Trực tiếp đảm nhận keyword research, lên outline, đi backlink, viết bài SEO

Quản trị kênh truyền thông của Công ty.

Sáng tạo nội dung, viết content đăng trên các nền tảng (trực tiếp viết và triển khai ý tưởng cho đội ngũ content).

Nắm rõ quy định kỹ thuật của từng kênh Digital Marketing (SEO/SEM, Social media, Mobile Marketing, Online Advertising, Affiliate Marketing,...).

Theo dõi và phân tích dữ liệu truyền thông của các kênh.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành tạo các công cụ Meta manager, Google Analytic, Google Data Studio, Google Tag Manager, Wordpress,...

Nắm rõ các chỉ số CPA, CTR, CR, CPC, ROAS.

Đã từng SEO từ khoá TOP Google.

Biết sử dụng Photoshop.

CV + Portfolio (có số liệu, kết quả công việc)

Ưu tiên ứng viên đã từng xây kênh Tik Tok trên 100k follow Tik Tok.

Chịu được áp lực cao trong công việc, thuân thủ deadline.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TOKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc 100% remote.

Thời gian làm việc linh động

Lương thưởng xứng đáng theo năng lực.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Luật lao động.

Chính sách đãi ngộ theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TOKI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin