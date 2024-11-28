Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 43 Đường 3, KĐT Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

● Lập kế hoạch, phân tích và thực thi các hoạt động Digital Marketing trên các kênh truyền thông số.
● Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng online: Google, Facebook...
● Thống kê, phân tích, theo dõi và đánh giá các số liệu quảng cáo, hiệu quả và chi phí chiến dịch để đề ra các hướng giải pháp, các chiến dịch phù hợp.
● Cập nhật insight của người dùng thường xuyên.
● Quản lý thứ hạng từ khoá, các hoạt động chạy Ads và SEO.
● Lên kế hoạch và kiểm soát các hình ảnh về thương hiệu trên các kênh truyền thông số.
● Phối hợp với team và phòng ban khác để thực hiện các chiến dịch liên quan.
● Báo cáo và nhận phân công từ Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin...
● Có kiến thức Marketing dày dạn, bài bản. Có kinh nghiệm xây dựng chiến lược marketing ở mọi khía cạnh (branding, sản phẩm, phân phối,...)
● Kinh nghiệm 2 năm marketing, ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.
● Có kinh nghiệm thiết kế website
● Hiểu rõ cách thức hoạt động trên các kênh digital marketing
● Biết cách ứng dụng các công cụ online marketing
● Kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo.
● Kỹ năng làm việc nhóm, cẩn thận, tỉ mỉ và tập trung vào mục tiêu.
● Am hiểu về SEO, PPC, Google AdWords, hệ thống quản trị nội dung, InDesign
● Kỹ năng chuyên môn tốt về SEO/SEM, Google Analytics và phần mềm CRM
● Kỹ năng phân tích tốt và biết cách triển khai dự án
● Thiết lập và giữ gìn các mối quan hệ tốt.
● Có khả năng phân tích thị trường.
● Khả năng lập kế hoạch marketing.
● Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ
● Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)
● Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty ● Được làm việc trong môi trường hòa đồng và thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 43 Đường 3 KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước Thủ Đức Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

