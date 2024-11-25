Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 81/12 đường 12, khu phố 03, phường Bình An, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Phụ trách xây dựng - phát triển hình ảnh và thương hiệu của VietGoal - Trung tâm Bóng đá Trẻ em trên các nền tảng phù hợp để đạt được hiệu quả cao nhất, bao gồm:

Triển khai giám sát hiệu quả và chi phí các chiến dịch quảng cáo trên các kênh marketing online (Facebook ads, Google Ads, YouTube, Tiktok, Zalo, ...) phù hợp với kế hoạch Marketing của công ty. Đảm bảo được KPI về các chỉ số và chi phí đề ra theo kế hoạch.

Có hiểu biết về các nền tảng mạng xã hội để thực hiện theo dõi các kênh truyền thông có sẵn của VietGoal để đưa ra những đề xuất sản xuất những content quảng cáo/viral.

Sáng tạo, tối ưu hóa quảng cáo, tìm kiếm Marketing Qualified Leads.

Thường xuyên cập nhật xu hướng và chính sách các nền tảng để đề xuất các ý tưởng truyền thông trên Digital, tăng độ phủ của thương hiệu và tối ưu hiệu quả nguồn lực của team Marketing.

Xây dựng, tối ưu hoá và mở rộng các kênh chuyển đổi khách hàng, bao gồm Blogs, Landing Pages, Email Marketing, KOLs, các hoạt động Remarketing vv; đảm bảo KPI về số lượng và chất lượng Marketing Qualified Leads.

Nghiên cứu đề xuất bộ từ khóa, xây dựng hệ thống backlink, luồng người dùng nhằm hút traffic và cải thiện thứ hạng website.

Là người có xu hướng chủ động tìm hiểu ngành hàng, đối thủ, khách hàng...thật sự coi nghề Marketing online là một cuộc chiến để có những kế hoạch làm việc phù hợp.

Yêu bóng đá/thể thao.

Có kinh nghiệm chạy Ads trên các kênh (Facebook, Google, Zalo, Tiktok...), đặc biệt am hiểu và có kinh nghiệm lâu năm về kỹ thuật chạy quảng cáo Facebook Ads (lên camp, kháng camp, chạy tránh bị hạn chế quảng cáo).

Có hiểu biết và có xu hướng phối hợp cùng Phòng marketing để sản xuất, tối ưu content phù hợp để chạy quảng cáo.

Ưu tiên ứng viên nam, có kinh nghiệm trong việc tuyển sinh ở các trung tâm tiếng Anh hay ngoại khóa với tệp khách hàng là cha mẹ học sinh ở các thành phố lớn.

Có hiểu viết về SEO. Thành thạo công cụ Digital cơ bản như: Google Analytics, Tag Managers, Google Webmaster, Facebook Analytics,..

Nắm bắt tốt cách thức vận hành tối ưu của các kênh social media (Facebook, Google, Youtube, Tiktok,...), cập nhật xu thế.

Có xu hướng sử dụng nhiều công cụ hay nền tảng khác nhau để làm Marketing online thay vì chỉ tập trung chạy Ads trên các nền tảng.

Khả năng giao tiếp tốt, thông minh, sáng tạo, đam mê công việc Marketing.

Chỉnh chu, nhiệt tình, có trách nhiệm, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm trong môi trường là những bạn trẻ 9x năng động, sáng tạo

Thương hiệu VietGoal - Bóng đá dành cho trẻ em lớn nhất Việt Nam

Thu nhập hấp dẫn: Lương thỏa thuận (Lương cứng 13.000.000 - 17.000.000 vnđ/tháng) và có thưởng KPI dựa trên kết quả cụ thể.

Hợp đồng Lao động, Bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam.

Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị: Laptop, điện thoại,...

