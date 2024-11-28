Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 22 Triệu

Mức lương 20 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 9 - 9A Nơ Trang Long, Phường 07, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 20 - 22 Triệu

Xây dựng kế hoạch phát triển, vận hành và quản trị các kênh social media của các nhãn hàng.

Lập kế hoạch, triển khai và quản lý các chiến dịch truyền thông, tối ưu hóa ngân sách, nhằm nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu cũng như tạo doanh thu trên nền tảng Digital.

Phối hợp với các phòng ban, đối tác để thực hiện các chiến dịch Marketing

Phân tích, đo lường, đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing theo định kỳ.

Báo cáo, cập nhật và đề xuất ý tưởng cho các chiến dịch.

Các nhiệm vụ khác từ Line Manager

Với Mức Lương 20 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cao đẳng hoặc Đại Học chuyên ngành Quản trị kinh doanh / Marketing / Truyền thông hoặc các ngành có liên quan. Các ứng viên làm việc ở Agency Marketing là một lợi thế.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tương đương trong lĩnh vực Digital Marketing.

Hiểu biết về cơ chế, cách vận hành nền tảng social media và hệ thống quảng cáo liên quan.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, đo lường hiệu quả chiến dịch social media.

Nhạy bén với các xu hướng, trào lưu, thông tin được quan tâm trên mạng xã hội, sáng tạo nội dung bắt trend, thu hút cộng đồng.

Tại Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển:

Cơ hội làm việc trong Tập đoàn đa ngành với quy mô lớn.

Cơ hội tiếp cận và hiểu sâu về văn hóa và con người của đất nước Nhật Bản.

Cơ hội nâng cao và hoàn thiện năng lực thông qua các khóa đào tạo kỹ năng mềm do Tập đoàn thường xuyên tổ chức hoặc các khóa đào tạo chuyên nghiệp bên ngoài do Tập đoàn hỗ trợ kinh phí.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở, đánh giá năng lực 1 lần/ năm.

Phúc lợi:

Mức lương hấp dẫn và cạnh tranh trên thị trường.

Lương tháng 13, Thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh.

Quà tặng/ tiền thưởng và các chương trình, hoạt động vào các dịp Lễ, Tết.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo Luật định,.. Thma gia bảo hiểm 24/24 theo Chính sách của công ty.

Sử dụng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng Nhật Bản với giá ưu đãi chỉ dành riêng cho nhân viên nội bộ công ty.

Môi trường làm việc:

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, nhiều cơ hội cũng như là thử thách.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết, xây dựng và phát triển văn hóa công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings

