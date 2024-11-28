Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 85 Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo thuộc Facebook Ads, Google Ads và các kênh social khác, phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty;
- Làm việc cùng bộ phận sản xuất nội dung, hình ảnh, video để đưa ra các yêu cầu triển khai cụ thể bám sát kế hoạch đã xây dựng;
- Triển khai, theo dõi và tối ưu chiến dịch quảng cáo, tối ưu, theo ngân sách ngân sách được duyệt. Rà soát, đánh giá, tối ưu chất lượng thông điệp quảng cáo, landing page;
- Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng;
- Phối hợp các bộ phận phòng ban khác để triển khai kế hoạch truyền thông các sản phẩm của Công ty theo sự phân công của cấp trên;
- Mọi chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
- Thực hiện những nhiệm vụ khác được giao bởi Cấp quản lý trực tiếp
- Phụ trách quản lý website

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm chạy Facabook Ads;
- Biết và hiểu biết về nền tảng tikok, Chạy ads vận hành seller là một lợi thế
- Có laptop cá nhân
- Biết edit video
- Có tinh thần làm việc tốt, năng động và nhanh nhạy
- Trung thực, tích cực trong công việc,ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12.000.000 – 18.000.000VNĐ
Phụ cấp ăn trưa.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty: Sinh nhật, thăm hỏi, hiếu hỉ, tham quan nghỉ mát hàng năm.
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT,... (sau thử việc).
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8h00 – 17h00), Thứ 7 (8h00 – 12h00).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Twins Tower 11, Số 85, Đường Cách mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

