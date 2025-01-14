Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 24 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam
Mức lương
12 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Levitrue
- Hà Nội, Số 21, 3RD AVE
- SUNRISE D, Khu đô thị The Manor Central Park, Thanh Trì, Hà Nội, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 24 Triệu
- Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng, xây dựng team, Training đội ngũ nhân viên.
- Tối ưu hoá và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên các kênh.
- Phối hợp với phòng kinh doanh để tăng hiệu quả công việc cũng như định hướng phát triển.
- Đảm bảo đạt KPI đề ra, tối ưu hoá chi phí marketing.
- Triển khai các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 12 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam. Đã có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 1 năm. Có kinh nghiệm chạy dược phẩm, TPCN là lợi thế.
- Có kỹ năng lãnh đạo, chỉ huy và gắn kết đội nhóm
- Photoshop, edit video, lên camp, đọc và theo dõi các chỉ số trong marketing
- Kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm và làm việc độc lập
- Có laptop cá nhân
- Có kỹ năng lãnh đạo, chỉ huy và gắn kết đội nhóm
- Photoshop, edit video, lên camp, đọc và theo dõi các chỉ số trong marketing
- Kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm và làm việc độc lập
- Có laptop cá nhân
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng 12.000.000, không áp KPI.
- Cơ hội thăng tiến lên vị trí Manager
- Được đóng BHXH và hưởng các chế độ theo quy định
- Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
- Được vui chơi tham gia các hoạt động hàng tháng, hàng quý cùng công ty.
- Được học hỏi, lĩnh hội những kiến thức chuyên sâu, thử sức trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thử thách và nâng cao trình độ của bản thân
- Cơ hội thăng tiến lên vị trí Manager
- Được đóng BHXH và hưởng các chế độ theo quy định
- Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
- Được vui chơi tham gia các hoạt động hàng tháng, hàng quý cùng công ty.
- Được học hỏi, lĩnh hội những kiến thức chuyên sâu, thử sức trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thử thách và nâng cao trình độ của bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI