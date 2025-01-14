Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 24 Triệu

Mức lương 12 - 24 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Levitrue - Hà Nội, Số 21, 3RD AVE - SUNRISE D, Khu đô thị The Manor Central Park, Thanh Trì, Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 24 Triệu

- Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng, xây dựng team, Training đội ngũ nhân viên.

- Tối ưu hoá và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên các kênh.

- Phối hợp với phòng kinh doanh để tăng hiệu quả công việc cũng như định hướng phát triển.

- Đảm bảo đạt KPI đề ra, tối ưu hoá chi phí marketing.

- Triển khai các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam. Đã có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 1 năm. Có kinh nghiệm chạy dược phẩm, TPCN là lợi thế.

- Có kỹ năng lãnh đạo, chỉ huy và gắn kết đội nhóm

- Photoshop, edit video, lên camp, đọc và theo dõi các chỉ số trong marketing

- Kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm và làm việc độc lập

- Có laptop cá nhân

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 12.000.000, không áp KPI.

- Cơ hội thăng tiến lên vị trí Manager

- Được đóng BHXH và hưởng các chế độ theo quy định

- Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

- Được vui chơi tham gia các hoạt động hàng tháng, hàng quý cùng công ty.

- Được học hỏi, lĩnh hội những kiến thức chuyên sâu, thử sức trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thử thách và nâng cao trình độ của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam

