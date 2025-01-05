Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Giáo Dục Khai Nguyên làm việc tại Thái Bình thu nhập 15 - 18 Triệu

1. Thực hiện & quản lý các chiến dịch Paid Ads:

Xây dựng, lên kế hoạch & set up các quảng cáo Digital (chủ yếu là Google Search Ads & Facebook Ads) để thu Leads

Làm việc trực tiếp với team Content, Designer và các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ công việc & KPIs của team Digital Marketing

Tối ưu hóa Cost Per Leads (CPL) trên kênh Digital

Nắm bắt các kế hoạch sự kiện của trường để chủ động lên ads sớm thu Leads cho từng sự kiện

Theo dõi xu hướng của thị trường và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả trên các kênh Digital

Lập báo cáo Digital cho cấp quản lý về hiệu quả của các chiến dịch và tỷ lệ chuyển đổi từng kênh.

2. Tăng thứ hạng SEO & quản lý Website:

Tối ưu hóa các từ khóa SEO cho website

Cập nhật xu hướng tìm kiếm của Phụ Huynh trong các giai đoạn tìm trường cho con em.

Duy trì các thứ hạng đã được lên TOP và đẩy các từ khóa theo xu hướng tìm trường mới trên website

Quản lý toàn bộ nội dung và hình ảnh trên website, cập nhật banner hay các thông tin theo dòng sự kiện của Nhà trường.

Theo dõi và phân tích traffic website, tỷ lệ chuyển đổi thành Leads và đề xuất các giải pháp để tối ưu hiệu quả của kênh website.

3. Quản lý CRM và theo dõi chất lượng Leads:

Theo dõi chất lượng Leads mang về và nhận phản hồi từ Phòng Tuyển Sinh để cải thiện chất lượng Leads

Quản lý CRM về hiệu quả tuyển sinh từ nguồn Digital: Trạng thái của các Leads, lần cập nhật Leads gần nhất, hành động kế tiếp của Tuyển Sinh, các nguồn hoặc chiến dịch hiệu quả

Làm việc trực tiếp với team hệ thống để tracking và quản lý tất cả các phân hệ trên CRM được phân công một cách hiệu quả.

4. Tham dự và hỗ trợ các sự kiện của Trường:

Nắm bắt thông tin các sự kiện của trường và tham dự hỗ trợ về mặt kỹ thuật hoặc các công việc khác khi được phân công.

Theo dõi các sự kiện của các trường khác để có sự so sánh và điều chỉnh các hoạt động của Trường Inspire - Khai Nguyên nếu cần thiết.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp

Có từ 2 - 3 năm kinh nghiệm set up và tối ưu quảng cáo Digital trên các nền tảng quảng cáo, đặc biệt là Facebook và Google.

Biết thao tác các kỹ thuật trình chiếu hoặc từng làm ở các Digital Agency là một lợi thế.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong thị trường giáo dục, đặc biệt là K12.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trách nhiệm cao trong công việc

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Giáo dục / Đào tạo

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh