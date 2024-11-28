Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Tasco Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Nghiên cứu và phân tích Insign khách hàng mục tiêu theo các chiến dịch Marketing cho sản phẩm.

• Xây dựng kế hoạch và triển khai chạy quảng cáo online (SEO, Google Adwords, Facebook ads, Banner

Ads, Admicro Ads; Eclick ads, Email Marketing, Content Marketing) chi tiết, phù hợp với chiến dịch

marketing của công ty.

• Theo dõi, phân tích, thống kê các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo.

• Tăng lượng traffic vào website của công ty

• Phối hợp tổ chức các chiến dịch truyền thông, quảng cáo với các bộ phận liên quan

• Phát triển content để quảng bá sản phẩm, kênh truyền thông bằng các hình thức mới lạ, tăng hiệu quả

quảng bá thương hiệu sản phẩm

• Hỗ trợ cho các hoạt động event, workshop, marketing offline... theo yêu cầu của công ty

• Đảm bảo sự đồng nhất về nhận diện thương hiệu và kiểm soát vi phạm chính sách nội dung từ hãng

tại các kênh online cá nhân hoặc từng Showroom.

• Lập báo cáo hiệu quả marketing trên các kênh truyền thông số hàng tuần, tháng, quý.

• Đổi mới và trình bày các nền tảng và chiến dịch marketing mới.

• Phối hợp với Kinh doanh và dịch vụ để đo lường hiệu quả và hiệu chỉnh hàng tuần.

• Phối hợp với kế toán thực hiện các hạng mục thanh toán, tạm ứng chi phí cho cá nhân hoặc vendor

thuê ngoài.

• Báo cáo kế hoạch hoạt động quảng cáo, các chỉ số digital định kỳ hàng tháng.