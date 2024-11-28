Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Tasco Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty cổ phần Tasco Pro Company
- Hà Nội: Long Biên
- Thái Bình, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
• Nghiên cứu và phân tích Insign khách hàng mục tiêu theo các chiến dịch Marketing cho sản phẩm.
• Xây dựng kế hoạch và triển khai chạy quảng cáo online (SEO, Google Adwords, Facebook ads, Banner
Ads, Admicro Ads; Eclick ads, Email Marketing, Content Marketing) chi tiết, phù hợp với chiến dịch
marketing của công ty.
• Theo dõi, phân tích, thống kê các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo.
• Tăng lượng traffic vào website của công ty
• Phối hợp tổ chức các chiến dịch truyền thông, quảng cáo với các bộ phận liên quan
• Phát triển content để quảng bá sản phẩm, kênh truyền thông bằng các hình thức mới lạ, tăng hiệu quả
quảng bá thương hiệu sản phẩm
• Hỗ trợ cho các hoạt động event, workshop, marketing offline... theo yêu cầu của công ty
• Đảm bảo sự đồng nhất về nhận diện thương hiệu và kiểm soát vi phạm chính sách nội dung từ hãng
tại các kênh online cá nhân hoặc từng Showroom.
• Lập báo cáo hiệu quả marketing trên các kênh truyền thông số hàng tuần, tháng, quý.
• Đổi mới và trình bày các nền tảng và chiến dịch marketing mới.
• Phối hợp với Kinh doanh và dịch vụ để đo lường hiệu quả và hiệu chỉnh hàng tuần.
• Phối hợp với kế toán thực hiện các hạng mục thanh toán, tạm ứng chi phí cho cá nhân hoặc vendor
thuê ngoài.
• Báo cáo kế hoạch hoạt động quảng cáo, các chỉ số digital định kỳ hàng tháng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng mềm:
Phẩm chất cá nhân/thái độ:
Tại Công ty cổ phần Tasco Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
• Bảo hiểm sức khỏe cá nhân, người thân theo từng vị trí công việc.
• Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, văn minh và gắn kết cao;
• Thời gian làm việc linh hoạt, quản trị theo hiệu quả, hiệu suất công việc;
• Du lịch hè, team building hàng năm.
• Trải nghiệm, hỗ trợ dịch vụ tốt nhất trong hệ sinh thái trong tập đoàn (kinh doanh tốt theo thời điểm)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tasco Pro Company
