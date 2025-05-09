Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty cổ phần công nghệ Prep
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Công ty cổ phần công nghệ Prep

Digital Marketing

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 34 Láng Hạ, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

DIGITAL MARKETING EXECUTIVE có tiếng Thái Lan (Full-time) | Prep
Mô tả công việc:
Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông liên tục trên các kênh Digital.
Quản lý và phân bổ ngân sách cho các chiến dịch Digital phù hợp (Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads…)
Đưa ra những ý tưởng, xu hướng về content creative, xây dựng tuyến nội dung hiệu quả cho quảng cáo.
Theo dõi và đánh giá hiệu suất các kênh Digital, thực hiện các biện pháp tối ưu hóa.
Có kỹ năng xây dựng và tối ưu hoá landingpage (trên nền tảng Ladipage hoặc các nền tảng tương tự)
Tham gia với các bộ phận liên quan xây dựng những công cụ thu thập dữ liệu về hành vi khách hàng trên các kênh Digital.
Tìm kiếm những xu hướng Digital Marketing mới trên thị trường và đề xuất giải pháp phát triển, mở rộng và đa dạng hoá kênh tiếp thị kỹ thuật số.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại ngữ: Thành thạo 4 kỹ năng tiếng Thái.
Bằng Cấp:
Chứng chỉ chuyên ngành trong lĩnh vực tiếp thị số, quản lý dự án, phân tích dữ liệu, SEO/SEM, hoặc các chứng chỉ liên quan khác là một lợi thế.
Kinh Nghiệm:
Kinh nghiệm trong tiếp thị kỹ thuật số, quảng cáo trực tuyến, quản lý thương hiệu, hoặc lĩnh vực tương đương là lợi thế.
Kinh nghiệm từng làm ở các công ty giáo dục (là một lợi thế).
Kinh nghiệm trong việc quản lý và triển khai các chiến dịch tiếp thị số qua nhiều kênh truyền thông là lợi thế.

Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Tổng thu nhập từ 15-20tr/tháng (Gross) + Thưởng KPI doanh số
Đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước
Được cấp thẻ Bảo hiểm sức khỏe với quyền lợi nội trú và ngoại trú khi trở thành nhân viên chính thức
Phúc lợi sinh nhật, hiếu hỉ, year-end party, summer holiday, bonding day hàng tháng…
Được làm việc trong môi trường sáng tạo, trẻ trung, năng động.
Tham gia các câu lạc bộ thể dục, thể thao tại công ty.
Được học 01 khóa Tiếng Anh hoặc tiếng Trung trên Prep
Môi trường làm việc trẻ trung, tôn trọng ý kiến cá nhân, result-oriented
Tiêu đề ghi rõ: [Digital MKT có tiếng Thái Lan] - Họ và tên
Lưu ý:
Bằng việc gửi CV/Hồ sơ, cùng với các thông tin ứng viên cung cấp, trao đổi trong quá trình phỏng vấn với Prep (nếu có), Ứng viên ĐỒNG Ý với Quy định bảo mật và xử lý dữ liệu cá nhân của nhân sự của Prep được xây dựng và ban hành theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng thời đồng ý cho Prep thu thập, lưu trữ thông tin mà Ứng viên cung cấp cho Prep với các mục đích như sau:
+ Thu thập dữ liệu cá nhân, chọn lọc ứng viên để phỏng vấn;
+ Liên hệ, thông báo tới Ứng viên;
+ Đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên để lựa chọn ứng viên phù hợp với vị trí đang tuyển của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần công nghệ Prep

Công ty cổ phần công nghệ Prep

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

