Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên
- Hồ Chí Minh:
- Số 20, đường D1, Khu Dân Cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Cùng với Marketing Agency xây dựng, triển khai, báo cáo và phân tích số liệu cho các kế hoạch Digital Marketing của chuỗi Bệnh Viện Chuyên Khoa Mắt trực thuộc Công ty.
-Lập kế hoạch, triển khai chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua SEO/SEM, Online Advertising, Affiliate Marketing,... bao gồm thử nghiệm, triển khai và đánh giá kết quả.
- Quản lý, giao việc cho nhân sự trong team Digital Marketing.
- Phối hợp với bộ phận Brand và phát triển kinh doanh để có kế hoạch phát triển doanh thu và tặng nhận dạng thương hiệu của chuỗi Bệnh Viện Chuyên Khoa Mắt trực thuộc Công ty.
- Nghiên cứu thị trường, phân tích người dùng, phân tich đối thủ cạnh tranh để có kế hoạch phù hợp cho từng giai đoạn.
- Xây dựng, quản lý, tối ưu hóa các kênh quảng cáo trực tuyến: Facebook, Zalo, Website, Youtube, Tiktok...
- Update các xu hướng truyền thông mới.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm:
Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI