Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

- Cùng với Marketing Agency xây dựng, triển khai, báo cáo và phân tích số liệu cho các kế hoạch Digital Marketing của chuỗi Bệnh Viện Chuyên Khoa Mắt trực thuộc Công ty.

-Lập kế hoạch, triển khai chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua SEO/SEM, Online Advertising, Affiliate Marketing,... bao gồm thử nghiệm, triển khai và đánh giá kết quả.

- Quản lý, giao việc cho nhân sự trong team Digital Marketing.

- Phối hợp với bộ phận Brand và phát triển kinh doanh để có kế hoạch phát triển doanh thu và tặng nhận dạng thương hiệu của chuỗi Bệnh Viện Chuyên Khoa Mắt trực thuộc Công ty.

- Nghiên cứu thị trường, phân tích người dùng, phân tich đối thủ cạnh tranh để có kế hoạch phù hợp cho từng giai đoạn.

- Xây dựng, quản lý, tối ưu hóa các kênh quảng cáo trực tuyến: Facebook, Zalo, Website, Youtube, Tiktok...

- Update các xu hướng truyền thông mới.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp