Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Bất động sản Maxreal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 69 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Maxreal cần tuyển Chuyên viên Marketing

- Chăm sóc Fanpage, oa Zalo, Website công ty

- Chạy ads

- Thiết kế hình ảnh hỗ trợ cho bộ phận kinh doanh

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm với nhưng chi tiết công việc nêu trên

Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Maxreal Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 10-25 triệu tùy năng lực

- Hoa hồng bán hàng: 500.000 đồng/ 1 giao dịch của công ty

- Làm giờ hành chính, nghỉ 1 ngày trong tuần

- Chi lương vào ngày 7 tây hàng tháng ( công ty chưa có lịch sự trả chậm lương)

- Môi trường làm việc minh bạch, rõ ràng, cơ hội phát triển lâu dài ổn định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Maxreal

