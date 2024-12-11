Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Bất động sản Maxreal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Maxreal
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 69 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Maxreal cần tuyển Chuyên viên Marketing
- Chăm sóc Fanpage, oa Zalo, Website công ty
- Chạy ads
- Thiết kế hình ảnh hỗ trợ cho bộ phận kinh doanh
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm với nhưng chi tiết công việc nêu trên
Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Maxreal Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 10-25 triệu tùy năng lực
- Hoa hồng bán hàng: 500.000 đồng/ 1 giao dịch của công ty
- Làm giờ hành chính, nghỉ 1 ngày trong tuần
- Chi lương vào ngày 7 tây hàng tháng ( công ty chưa có lịch sự trả chậm lương)
- Môi trường làm việc minh bạch, rõ ràng, cơ hội phát triển lâu dài ổn định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Maxreal
