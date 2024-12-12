Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần tập đoàn nông nghiệp Hoa Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 16A Đường Số 16, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Lập kế hoạch chạy quảng cáo

Lập kế hoạch chạy quảng cáo

Lên Camp quảng cáo cho Brand và các sản phẩm của công ty

Theo dõi và tối ưu hiệu quả Campaign

Phân tích dữ liệu & Báo cáo kết quả

Hỗ trợ các phần việc khác liên quan đến Marketing Digital nếu có

Yêu cầu kinh nghiệm > 6 tháng

Yêu cầu kinh nghiệm > 6 tháng

Là người nhiệt tình, chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ và biết quan sát

Có kinh nghiệm lĩnh vực: Thuỷ Sản, chế biến nông nghiệp là một lợi thế

Thu nhập: 8.000.000 - 15.000.000 + Hoa hồng + Thưởng

Thu nhập: 8.000.000 - 15.000.000 + Hoa hồng + Thưởng

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Được đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của nhà nước.

Phụ cấp bữa ăn trưa, ăn ca tại công ty.

Phụ cấp chuyên cần, phụ cấp sức khoẻ.

Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định của Luật lao động Việtnam

Triển vọng: Có cơ hội học tập, phát triển nghề nghiệp, đảm bảo tốt quyền lợi về chế độ cũng như thu nhập, tăng lương định kỳ theo năm công tác

Hưởng lương T13

Thưởng kết quả cuối năm: Từ 3->6 tháng lương tùy thuộc thành tích cá nhân và hiệu quả hoạt động của Công ty

Teambuilding hàng năm

Xét tăng lương hàng năm hoặc khi có thành tích xuất sắc

Các chế độ ngày lễ, tết, sinh nhật,...theo quy định

Được tham gia bảo hiểm mở rộng ngoài bảo hiểm bắt buộc của Nhà nước

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

