Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD REVIEW SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Chung cư TECCO - Số 287 Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12, Quận 12

+Thời gian làm việc:Full time, làm việc offline tại văn phòng của công ty. Từ T2- sáng T7 , từ 8h30-17h30

+ Hỗ trợ khách hàng tạo và lên chiến dịch quảng cáo, quản lí và tối ưu chiến dịch quảng cáo google ads của khách hàng (không cần làm việc trực tiếp với khách hàng, có team support hỗ trợ)

+ Hỗ trợ tư vấn, đưa ra giải pháp tối ưu cho khách hàng hoặc cho team support khi có yêu cầu hỗ trợ về khâu kỹ thuật liên quan google ads.

+ Xử lí các sự cố liên quan đến google ads cho khách hàng.

+ Nghiên cứu và cập nhật những giải pháp phù hợp để tối ưu chiến lược quảng cáo của khách hàng nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất, đảm bảo hoàn thành công việc được giao.

+ Có kinh nghiệm chuyên môn từ 1 năm trở lên.

+ Có khả năng xử các vấn đề liên quan chuyên môn. Ví dụ như: xác minh map, kháng map, quản lí trang google, kháng cáo tài khoản quảng cáo,...

+ Tận tâm, cẩn thận, chăm chỉ, trung thực.

+ Có kỹ năng làm việc độc lập

+ Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

+ Có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD REVIEW SERVICE Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương cạnh tranh + thưởng theo dự án và KPI.

+ Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao sáng tạo và đổi mới.

+ Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, cập nhật công nghệ và xu hướng mới.

+ Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

+ Thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt trong năm.

+ Làm việc linh hoạt, có thể làm online hoặc tại văn phòng tùy dự án.

