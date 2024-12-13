Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD REVIEW SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD REVIEW SERVICE
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD REVIEW SERVICE

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD REVIEW SERVICE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Chung cư TECCO

- Số 287 Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

+Thời gian làm việc:Full time, làm việc offline tại văn phòng của công ty. Từ T2- sáng T7 , từ 8h30-17h30
+ Hỗ trợ khách hàng tạo và lên chiến dịch quảng cáo, quản lí và tối ưu chiến dịch quảng cáo google ads của khách hàng (không cần làm việc trực tiếp với khách hàng, có team support hỗ trợ)
+ Hỗ trợ tư vấn, đưa ra giải pháp tối ưu cho khách hàng hoặc cho team support khi có yêu cầu hỗ trợ về khâu kỹ thuật liên quan google ads.
+ Xử lí các sự cố liên quan đến google ads cho khách hàng.
+ Nghiên cứu và cập nhật những giải pháp phù hợp để tối ưu chiến lược quảng cáo của khách hàng nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất, đảm bảo hoàn thành công việc được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Có kinh nghiệm chuyên môn từ 1 năm trở lên.
+ Có khả năng xử các vấn đề liên quan chuyên môn. Ví dụ như: xác minh map, kháng map, quản lí trang google, kháng cáo tài khoản quảng cáo,...
+ Tận tâm, cẩn thận, chăm chỉ, trung thực.
+ Có kỹ năng làm việc độc lập
+ Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
+ Có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD REVIEW SERVICE Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương cạnh tranh + thưởng theo dự án và KPI.
+ Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao sáng tạo và đổi mới.
+ Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, cập nhật công nghệ và xu hướng mới.
+ Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
+ Thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt trong năm.
+ Làm việc linh hoạt, có thể làm online hoặc tại văn phòng tùy dự án.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD REVIEW SERVICE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD REVIEW SERVICE

CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD REVIEW SERVICE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thương mại dịch vụ Số 0.04 block A (tầng 1+2) số căn hộ cũ TM.04 Lô A Chung cư cao tầng Tecco Tower Tham Lương, đường Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

