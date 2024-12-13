Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Siêu Kinh Doanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 36 đường D5, phường 25,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thiết lập, quản lý và chăm sóc các chiến dịch quảng cáo.

Kiểm tra, đánh giá chất lượng quảng cáo.

Tối ưu hoá chiến dịch quảng cáo.

Định kỳ báo cáo và phân tích số liệu chiến dịch quảng cáo theo yêu cầu.

Nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới của Google.

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng.

Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 2 năm chạy Google Ads trở lên.

Thành thạo quản lý tài nguyên quảng cáo, tối ưu và scale up

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Thái độ tích cực, có trách nhiệm, cầu tiến, năng động và không ngại thay đổi;

Chủ động và biết sắp xếp trong công việc;

Làm trực tiếp tại văn phòng. Có laptop.

Tại Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Siêu Kinh Doanh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng 10.000.000đ – 15.000.000 vnđ/tháng + hoa hồng ngân sách. Thu nhập lên đến 20.000.000 vnd/tháng.

Thưởng cuối năm, phép năm, sinh nhật,... các phúc lợi theo quy định nhà nước.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Môi trường làm việc vui vẻ, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Siêu Kinh Doanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.