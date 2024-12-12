Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 915, Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Viết, biên tập và tối ưu bài viết cho website, FB page

Hỗ trợ công tác phát triển nội dung cho chiến lược content marketing của công ty

Thực hiện các công việc SEO on-page và off-page, bao gồm tối ưu hóa các yếu tố trên trang và xây dựng liên kết.

Phân tích và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch SEO, theo dõi chỉ số tìm kiếm và lượt truy cập.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, PR hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về SEO, từ khóa, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

Kỹ năng viết lách tốt, khả năng biên tập và tạo nội dung sáng tạo.

Biết về các công cụ SEO như Google Analytics, Google Search Console, Chat GPT, SEMrush là một lợi thế.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có tinh thần học hỏi và phát triển trong môi trường năng động, sáng tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS Thì Được Hưởng Những Gì

Có mentor hướng dẫn công việc

Hỗ trợ thù lao: 2 Tr - 3 Tr VND

Hỗ trợ cơm trưa

Được làm việc trong môi trường Giáo Dục

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.