Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 915, Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Viết, biên tập và tối ưu bài viết cho website, FB page
Hỗ trợ công tác phát triển nội dung cho chiến lược content marketing của công ty
Thực hiện các công việc SEO on-page và off-page, bao gồm tối ưu hóa các yếu tố trên trang và xây dựng liên kết.
Phân tích và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch SEO, theo dõi chỉ số tìm kiếm và lượt truy cập.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, PR hoặc các ngành liên quan.
Có kiến thức cơ bản về SEO, từ khóa, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.
Kỹ năng viết lách tốt, khả năng biên tập và tạo nội dung sáng tạo.
Biết về các công cụ SEO như Google Analytics, Google Search Console, Chat GPT, SEMrush là một lợi thế.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có tinh thần học hỏi và phát triển trong môi trường năng động, sáng tạo.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS Thì Được Hưởng Những Gì
Có mentor hướng dẫn công việc
Hỗ trợ thù lao: 2 Tr - 3 Tr VND
Hỗ trợ cơm trưa
Được làm việc trong môi trường Giáo Dục
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
