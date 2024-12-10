Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Profit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Profit
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 144 Thành Thái Phường 12,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Phụ trách xây dựng và phát triển nội dung bài viết, Video trên các nền tảng Mạng xã hội của công ty như: Facebook, Tiktok, Website. Thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok Shop).
Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các nội dung Marketing.
Quản lý sàn Thương mại điện tử
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu: 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Content marketing
Giới tính nữ
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc thực tế trên TMĐT Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok Shop.
Ưu tiên Ứng viên có Porfolio rõ ràng kinh nghiệm các công việc đã làm.
Biết sử dụng cơ bản để hỗ trợ cho công việc như Photoshop, Capcut.
Tại Công ty TNHH Profit Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương : Thỏa thuận theo năng lực (tối thiểu từ 10 -12 triệu/ tháng)
- Làm việc với các KOL đầu ngành.
- Được đào tạo những kiến thức về Content Marketing: Quản lý Page, sàn TMĐT, ChatGPT,...
- Môi trường năng động, tự do phát triển.
- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước, và các quyền lợi khác theo quy định công ty.
- Lương tháng 13, Chế độ nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước
- Chế độ cho nhân viên sử dụng dịch vụ sản phẩm của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Profit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI