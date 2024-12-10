Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Profit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 144 Thành Thái Phường 12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Phụ trách xây dựng và phát triển nội dung bài viết, Video trên các nền tảng Mạng xã hội của công ty như: Facebook, Tiktok, Website. Thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok Shop).

Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các nội dung Marketing.

Quản lý sàn Thương mại điện tử

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Content marketing

Giới tính nữ

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc thực tế trên TMĐT Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok Shop.

Ưu tiên Ứng viên có Porfolio rõ ràng kinh nghiệm các công việc đã làm.

Biết sử dụng cơ bản để hỗ trợ cho công việc như Photoshop, Capcut.

Tại Công ty TNHH Profit Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : Thỏa thuận theo năng lực (tối thiểu từ 10 -12 triệu/ tháng)

- Làm việc với các KOL đầu ngành.

- Được đào tạo những kiến thức về Content Marketing: Quản lý Page, sàn TMĐT, ChatGPT,...

- Môi trường năng động, tự do phát triển.

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước, và các quyền lợi khác theo quy định công ty.

- Lương tháng 13, Chế độ nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước

- Chế độ cho nhân viên sử dụng dịch vụ sản phẩm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Profit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin