Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 40 Đường 62, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Tạo ra các hoạt động nhằm hỗ trợ marketing và truyền thông như sản xuất tài liệu marketing, tổ chức sự kiện công ty (cả bên ngoài và nội bộ),...

Chịu trách nhiệm soạn thảo và chỉnh sửa nội dung cho tất cả các hoạt động giao tiếp bên ngoài, bao gồm email gửi khách hàng, tài liệu quảng bá thương hiệu, cập nhật tài liệu, báo cáo, và bài thuyết trình,...

Tìm kiếm và phân tích chiến lược marketing của đối thủ cạnh tranh và phát triển tài liệu truyền thông trực tuyến và ngoại tuyến

Tham gia các chiến dịch marketing nhằm phát triển và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội, duy trì và quản lý website, đồng thời xây dựng và nâng cao sự hiện diện trực tuyến của doanh nghiệp

Chịu trách nhiệm sản xuất và tối ưu hóa nội dung cho website cùng các tài khoản mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube, đồng thời liên tục cải tiến công cụ tìm kiếm cho website của công ty. Theo dõi và phân tích lưu lượng truy cập website, cung cấp các báo cáo nội bộ định kỳ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự, kinh nghiệm làm việc tại các agency là một lợi thế

Kỹ năng nghiên cứu, trình bày và viết hiệu quả

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động và tỉ mỉ trong công việc, có khả năng làm việc nhóm tốt

Hiểu biết sâu về phát triển nội dung và SEO

Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và văn bản xuất sắc

Kỹ năng giao tiếp xuất sắc và thành thạo trong việc xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan

Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Lễ, Tết và đánh giá cuối năm.

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 & khám sức khỏe định kỳ.

Du lịch & Team building

Chế độ sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, thai sản...

Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin