Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
- Hồ Chí Minh: 40 Đường 62, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Tạo ra các hoạt động nhằm hỗ trợ marketing và truyền thông như sản xuất tài liệu marketing, tổ chức sự kiện công ty (cả bên ngoài và nội bộ),...
Chịu trách nhiệm soạn thảo và chỉnh sửa nội dung cho tất cả các hoạt động giao tiếp bên ngoài, bao gồm email gửi khách hàng, tài liệu quảng bá thương hiệu, cập nhật tài liệu, báo cáo, và bài thuyết trình,...
Tìm kiếm và phân tích chiến lược marketing của đối thủ cạnh tranh và phát triển tài liệu truyền thông trực tuyến và ngoại tuyến
Tham gia các chiến dịch marketing nhằm phát triển và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội, duy trì và quản lý website, đồng thời xây dựng và nâng cao sự hiện diện trực tuyến của doanh nghiệp
Chịu trách nhiệm sản xuất và tối ưu hóa nội dung cho website cùng các tài khoản mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube, đồng thời liên tục cải tiến công cụ tìm kiếm cho website của công ty. Theo dõi và phân tích lưu lượng truy cập website, cung cấp các báo cáo nội bộ định kỳ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng nghiên cứu, trình bày và viết hiệu quả
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động và tỉ mỉ trong công việc, có khả năng làm việc nhóm tốt
Hiểu biết sâu về phát triển nội dung và SEO
Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và văn bản xuất sắc
Kỹ năng giao tiếp xuất sắc và thành thạo trong việc xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan
Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 & khám sức khỏe định kỳ.
Du lịch & Team building
Chế độ sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, thai sản...
Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động và chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
