Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Mô tả Công việc
Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch
- Lập các kế hoạch cho chiến dịch dựa vào doanh số và KPI media như impression, reach, click, view, inbox, purchase...
- Thực thi và tối ưu các chiến dịch trade MKT trên các nền tảng social (FB, IG, Tiktok, Zalo) và các kênh hiển thị khác (Youtube, GDN, AdX, Email,...)
- Tạo ra nội dung sáng tạo phù hợp với từng kênh và đối tượng khách hàng.
Phân tích và báo cáo, theo dõi và đo lường hiệu quả của các chiến dịch thông qua các chỉ số KPI như reach, engagement, impression, CPO, CR,...
Phối hợp với các bộ phận Ecommerce, Thiết kế, Content, Project Manager để đảm bảo thành công chiến dịch.
Tham gia brainstorming và phát triển ý tưởng.
Theo dõi xu hướng thị trường, cập nhật các xu hướng marketing kỹ thuật số mới nhất.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp, có định hướng phát triển về Digital Performance Ads
Có thể làm việc toàn thời gian trong 3 tháng - 6 tháng
Nhanh nhẹn, chủ động, linh hoạt, có thái độ cầu thị, chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Kỹ năng phân tích số liệu tốt, nhạy cảm với content
Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel) và Canva

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp
Đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lầu 4 tòa nhà ACM – Số 96 Cao Thắng, P4, Q3,TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

