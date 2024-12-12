Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Mô tả Công việc
Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch
- Lập các kế hoạch cho chiến dịch dựa vào doanh số và KPI media như impression, reach, click, view, inbox, purchase...
- Thực thi và tối ưu các chiến dịch trade MKT trên các nền tảng social (FB, IG, Tiktok, Zalo) và các kênh hiển thị khác (Youtube, GDN, AdX, Email,...)
- Tạo ra nội dung sáng tạo phù hợp với từng kênh và đối tượng khách hàng.
Phân tích và báo cáo, theo dõi và đo lường hiệu quả của các chiến dịch thông qua các chỉ số KPI như reach, engagement, impression, CPO, CR,...
Phối hợp với các bộ phận Ecommerce, Thiết kế, Content, Project Manager để đảm bảo thành công chiến dịch.
Tham gia brainstorming và phát triển ý tưởng.
Theo dõi xu hướng thị trường, cập nhật các xu hướng marketing kỹ thuật số mới nhất.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp, có định hướng phát triển về Digital Performance Ads
Có thể làm việc toàn thời gian trong 3 tháng - 6 tháng
Nhanh nhẹn, chủ động, linh hoạt, có thái độ cầu thị, chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Kỹ năng phân tích số liệu tốt, nhạy cảm với content
Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel) và Canva
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI