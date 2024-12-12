Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mô tả Công việc

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch

- Lập các kế hoạch cho chiến dịch dựa vào doanh số và KPI media như impression, reach, click, view, inbox, purchase...

- Thực thi và tối ưu các chiến dịch trade MKT trên các nền tảng social (FB, IG, Tiktok, Zalo) và các kênh hiển thị khác (Youtube, GDN, AdX, Email,...)

- Tạo ra nội dung sáng tạo phù hợp với từng kênh và đối tượng khách hàng.

Phân tích và báo cáo, theo dõi và đo lường hiệu quả của các chiến dịch thông qua các chỉ số KPI như reach, engagement, impression, CPO, CR,...

Phối hợp với các bộ phận Ecommerce, Thiết kế, Content, Project Manager để đảm bảo thành công chiến dịch.

Tham gia brainstorming và phát triển ý tưởng.

Theo dõi xu hướng thị trường, cập nhật các xu hướng marketing kỹ thuật số mới nhất.

