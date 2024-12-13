Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DNU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch Digital Marketing cho chiến dịch.

Triển khai và theo dõi các chiến dịch Digital Marketing trên các nền tảng: Facebook, Google, Zalo, Tiktok,....

Quản lý và đo lường ngân sách từng chiến dịch.

Tối ưu chi phí và hiệu quả cho từng chiến dịch quảng cáo.

Theo dõi và đánh giá phản hồi từ khách hàng + đề ra giải pháp (nếu có).

Thống kê chi phí - Thống kê kết quả Ads (số tin nhắn, số điện thoại, data khách hàng...).

Phân tích và nghiên cứu Ads của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp trên thị trường.

Phối hợp với Content Marketing để phát triển các kênh Social Media đảm bảo các kết quả đã đặt ra.

Quản lý các kênh Digital marketing (website, blog, email và mạng xã hội) để đảm bảo hình ảnh thương hiệu được nhất quán.

Nắm rõ quy định kỹ thuật của từng kênh digital để tối ưu hóa nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo.

Lập và quản lý tất cả các kênh digital marketing của dự án: website, fanpage, youtube, zalo…

Các công tác phối hợp khác với bộ phận chuyên môn khác trong phòng MKT triển khai các nhiệm vụ chung của Phòng Marketing.