Tuyển Digital Marketing Công Ty CP Apeiron Fitness làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Lập kế hoạch chiến lược cho phòng tập

Vận hành đội ngũ MKT Online theo gói dịch vụ thỏa thuận

Thực hiện các chiến dịch Marketing

Quản lý ngân sách hiệu quả

Phát triển thương hiệu.

Theo dõi và phân tích dữ liệu thị trường, bán hàng, và đưa ra ý tưởng marketing.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty

Có trách nhiệm trong việc sử dụng và quản lý trang thiết bị nơi làm việc

Tham gia đầy đủ các sự kiện, hoạt động hội, họp của công ty khi có yêu cầu từ cấp trên

Đề xuất giải pháp cải tiến quy trình hoạt động của bộ phận nếu có.

Báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cao đẳng trở lên các chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Báo chí - truyền thông hoặc liên quan.

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực marketing, từng làm trưởng nhóm marketing từ 6 tháng trở lên là lợi thế.

Thành thạo trong việc lập kế hoạch, tạo và triển khai chiến dịch tiếp thị.

Kinh nghiệm trong xác định đối tượng mục tiêu, kênh thu hút khách hàng tiềm năng.

Có kinh nghiệm thiết lập và tối ưu hóa các chiến dịch Google Adwords, Facebook Ads.

Cập nhật các xu hướng mới nhất và các phương pháp hay nhất trong marketing.

Thành thạo các công cụ đo lường hiệu suất.

Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề.

Tại Công Ty CP Apeiron Fitness Thì Được Hưởng Những Gì

Miễn phí sử dụng các dịch vụ tại phòng gym (gym, yoga, dance, boxing, xông hơi,...)

Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

Chế độ nghỉ phép, lương tháng 13, thưởng tháng, thưởng quý theo kết quả kinh doanh

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Apeiron Fitness

