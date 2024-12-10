Tuyển Digital Marketing Công Ty CP Apeiron Fitness làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty CP Apeiron Fitness
- Hồ Chí Minh:
- 336 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Lập kế hoạch chiến lược cho phòng tập
Vận hành đội ngũ MKT Online theo gói dịch vụ thỏa thuận
Thực hiện các chiến dịch Marketing
Quản lý ngân sách hiệu quả
Phát triển thương hiệu.
Theo dõi và phân tích dữ liệu thị trường, bán hàng, và đưa ra ý tưởng marketing.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty
Có trách nhiệm trong việc sử dụng và quản lý trang thiết bị nơi làm việc
Tham gia đầy đủ các sự kiện, hoạt động hội, họp của công ty khi có yêu cầu từ cấp trên
Đề xuất giải pháp cải tiến quy trình hoạt động của bộ phận nếu có.
Báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực marketing, từng làm trưởng nhóm marketing từ 6 tháng trở lên là lợi thế.
Thành thạo trong việc lập kế hoạch, tạo và triển khai chiến dịch tiếp thị.
Kinh nghiệm trong xác định đối tượng mục tiêu, kênh thu hút khách hàng tiềm năng.
Có kinh nghiệm thiết lập và tối ưu hóa các chiến dịch Google Adwords, Facebook Ads.
Cập nhật các xu hướng mới nhất và các phương pháp hay nhất trong marketing.
Thành thạo các công cụ đo lường hiệu suất.
Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề.
Tại Công Ty CP Apeiron Fitness Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Chế độ nghỉ phép, lương tháng 13, thưởng tháng, thưởng quý theo kết quả kinh doanh
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Apeiron Fitness
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI