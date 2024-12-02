Tuyển Digital Marketing FLC Sam Son Beach & Golf Resort làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 7 - 10 Triệu

FLC Sam Son Beach & Golf Resort
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
FLC Sam Son Beach & Golf Resort

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại FLC Sam Son Beach & Golf Resort

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa:

- FLC SamSon Golf Links, đường Hồ Xuân Hương, Phường Quảng Cư,Thanh Hóa, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Xây dựng nội dung cho các chiến dịch truyền thông.
+ Nghiên cứu và xây dựng ý tưởng nội dung để thực hiện công tác truyền thông nhằm quảng bá thương hiệu, hình ảnh sản phẩm của công ty đến với khách hàng.
+ Nghiên cứu xu hướng thị trường nhằm bắt kịp truyền thông, đảm bảo tính hiệu quả của kế hoạch Marketing.
- Thực hiện viết nội dung, slogan, bài đăng social media, Báo chí, Email Marketing,...
- Duy trì lịch đăng bài trên các kênh truyền thông của công ty
- Phối hợp với thiết kế, quay dựng để sản xuất các ấn phẩm hình ảnh, Video phục vụ cho các chương trình truyền thông, bán hàng, các chương trình khuyến mãi, sự kiện
- Quản lý vận hành các trang Website, fanpage, zalo và các kênh truyền thông của công ty.
- Quản lý và phối hợp với các đơn vị khác để xây dựng hình ảnh thương hiệu sản phẩm, thương hiệu công ty; Kiểm soát tính hiệu quả khi thực hiện các chiến dịch quảng cáo.
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 06 tháng kinh nghiệm làm Content, sáng tạo nội dung trên các nền tảng.
- Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng máy ảnh cơ, các phần mềm chỉnh sửa ảnh, thiết kế đồ họa.
- Sở hữu khả năng sáng tạo nội dung và viết content.
- Có hiểu biết về Social Media, SEO, SEM,...
- Kỹ năng làm việc nhóm, độc lập và tổ chức công việc tốt.
- Tin thần trách nhiệm, tỉ mỉ, nhạy bén với xu hướng và chịu được áp lực công việc.
- Ưu tiên các ứng viên đã từng làm trong ngành dịch vụ du lịch, khách sạn...

Tại FLC Sam Son Beach & Golf Resort Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 7.000.000 VNĐ - 12.000.000VNĐ
- Thưởng service charge hàng tháng
- Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật,...
- Hỗ trợ cơm sáng, trưa, tối theo ca làm việc
- Công ty hỗ trợ đồng phục, nơi gửi xe miễn phí
- Công ty có khu nhà ở riêng và hỗ trợ 3 bữa cơm/ngày cho CBNV ở xa.
- Tham gia Bảo hiểm y tế, bảo hiểm bắt buộc theo quy định của nhà nước; Tham gia BHTN 24h hàng năm.
- Chế độ nghỉ dưỡng tại các resort 5 sao theo quy định của Tập đoàn/Công ty.
- Khám sức khỏe thường niên, định kỳ 1 lần/năm.
- Đánh giá năng lực hàng năm và cơ hội thăng tiến.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện ở một trong những quần thể nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FLC Sam Son Beach & Golf Resort

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FLC Sam Son Beach & Golf Resort

FLC Sam Son Beach & Golf Resort

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Đường Hồ Xuân Hương, Sầm Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

