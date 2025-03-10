Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA PHÚC HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA PHÚC HUY HOÀNG
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA PHÚC HUY HOÀNG

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA PHÚC HUY HOÀNG

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- SỐ 1 LÔ D NGÕ 61/22 LẠC TRUNG

- HAI BÀ TRƯNG HÀ NỘI, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng kế hoạch marketing, truyền thông cho sản phẩm/dịch vụ của công ty trong lĩnh vực điện tử/điện lạnh và tự động hóa.
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, xu hướng tiêu dùng để đề xuất các chiến lược marketing hiệu quả.
Thực hiện các hoạt động marketing online: SEO, SEM, Social Media Marketing (Facebook, Instagram, Zalo,...), Email Marketing.
Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing online, theo dõi hiệu quả của các chiến dịch.
Phát triển nội dung marketing: bài viết, hình ảnh, video,... thu hút và hấp dẫn khách hàng.
Tổ chức và tham gia các sự kiện, triển lãm, hội chợ để quảng bá sản phẩm/dịch vụ.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác, báo chí.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành điện tử/điện lạnh hoặc tự động hóa.
Hiểu biết về các kênh marketing online và offline.
Có kỹ năng viết tốt, khả năng sáng tạo nội dung thu hút.
Thành thạo các công cụ marketing online: Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, ...
Kỹ năng phân tích số liệu, báo cáo và đánh giá hiệu quả chiến dịch.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Khả năng giao tiếp tốt, đàm phán và thuyết phục khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA PHÚC HUY HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA PHÚC HUY HOÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA PHÚC HUY HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA PHÚC HUY HOÀNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 18 ngách 66 ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

