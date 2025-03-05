Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OMMANIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OMMANIX
- Hà Nội:
- Số 1 Trần Nguyên Đán, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Lập kế hoạch, chiến lược quảng cáo
Triển khai, theo dõi và tối ưu chiến dịch quảng cáo theo ngân sách đề ra
Quản lý, đo lường, đánh giá các chiến dịch
Lên nội dung quảng cáo
Phối hợp với team designer để thiết kế hình ảnh quảng cáo, kỹ thuật để tạo content marketing đảm bảo nội dung đúng
Trao đổi với team kinh doanh để đề xuất chương trình chạy quảng cáo và điều chỉnh phù hợp
Lập báo cáo định kỳ về hiệu quả quảng cáo, chi phí, lợi nhuận và đề xuất cải tiến
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tư duy phân tích khách hàng mục tiêu và tìm kiếm khách hàng trên nền tảng mạng xã hội
Am hiểu về các mạng xã hội: Facebook, tiktok, zalo,...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong các công ty công nghệ bán sản phẩm B2B, B2C như: CRM, ERP, Website,...
Có kinh nghiệm với các nền tảng quảng cáo: Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads, Zalo Ads,...
Kỹ năng phân tích dữ liệu và sử dụng công cụ như: Google Analytics,Facebook Business Manager, Excel,...
Kỹ năng tối ưu hóa ngân sách quảng cáo để đạt hiệu quả cao nhất.
Hiểu biết về thuật toán, hành vi người dùng trên các nền tảng quảng cáo.
Khả năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.
Trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành marketing, truyền thông, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực digital marketing
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OMMANIX Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...);
Thưởng lễ, Tết, sinh nhật các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, và các hoạt động thú vị khác trong năm;
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Teambuilding, du xuân, nghỉ hè.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động;
Được tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, nghiệp vụ.
Được đào tạo và có cơ thăng tiến phát triển trong công việc;
Được tham gia các hoạt động văn hóa thể thao: bóng đá (nam, nữ), cầu lông, bi-a,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OMMANIX
