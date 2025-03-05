Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OMMANIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 1 Trần Nguyên Đán, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Lập kế hoạch, chiến lược quảng cáo

Triển khai, theo dõi và tối ưu chiến dịch quảng cáo theo ngân sách đề ra

Quản lý, đo lường, đánh giá các chiến dịch

Lên nội dung quảng cáo

Phối hợp với team designer để thiết kế hình ảnh quảng cáo, kỹ thuật để tạo content marketing đảm bảo nội dung đúng

Trao đổi với team kinh doanh để đề xuất chương trình chạy quảng cáo và điều chỉnh phù hợp

Lập báo cáo định kỳ về hiệu quả quảng cáo, chi phí, lợi nhuận và đề xuất cải tiến

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm làm việc với Facebook Ads

Tư duy phân tích khách hàng mục tiêu và tìm kiếm khách hàng trên nền tảng mạng xã hội

Am hiểu về các mạng xã hội: Facebook, tiktok, zalo,...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong các công ty công nghệ bán sản phẩm B2B, B2C như: CRM, ERP, Website,...

Có kinh nghiệm với các nền tảng quảng cáo: Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads, Zalo Ads,...

Kỹ năng phân tích dữ liệu và sử dụng công cụ như: Google Analytics,Facebook Business Manager, Excel,...

Kỹ năng tối ưu hóa ngân sách quảng cáo để đạt hiệu quả cao nhất.

Hiểu biết về thuật toán, hành vi người dùng trên các nền tảng quảng cáo.

Khả năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.

Trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành marketing, truyền thông, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực digital marketing

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OMMANIX Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: : 9 - 15tr/tháng + phụ cấp ăn trưa

Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...);

Thưởng lễ, Tết, sinh nhật các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, và các hoạt động thú vị khác trong năm;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Teambuilding, du xuân, nghỉ hè.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động;

Được tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, nghiệp vụ.

Được đào tạo và có cơ thăng tiến phát triển trong công việc;

Được tham gia các hoạt động văn hóa thể thao: bóng đá (nam, nữ), cầu lông, bi-a,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OMMANIX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin