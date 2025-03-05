Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ANPR làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Điện Biên: - 236/6 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý hệ thống tài khoản BM trên các nền tảng như Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Google.

- Thực hiện chạy quảng cáo trên các nền tảng này để đạt được mục tiêu kinh doanh và tiếp thị.

- Có kiến thức về SEO và SEM để tối ưu hóa nội dung và chiến dịch quảng cáo.

- Hỗ trợ thực hiện các hoạt động khác trong nhóm digital như Livestream, Social Listening, và Digital Banner.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo các chiến dịch digital được thực hiện hiệu quả và đúng tiến độ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực digital marketing hoặc các vị trí tương đương.

- Hiểu biết sâu rộng về các nền tảng quảng cáo trực tuyến và các công cụ quản lý tài khoản BM.

- Kỹ năng phân tích và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo.

- Khả năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

- Sáng tạo và linh hoạt trong việc giải quyết vấn đề và đưa ra các ý tưởng mới.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ANPR Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo và phát triển cá nhân.

- Lương cạnh tranh dựa trên năng lực và đóng góp thực tế

- Thưởng lương tháng 13 & KPI

- Trang bị phương tiện làm việc

- Bảo hiểm xã hội

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Company trip & team building

- Đào tạo/training về chuyên ngành...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ANPR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin