Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 20, Tòa FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Trực tiếp thực hiện mục tiêu kinh doanh gồm các chỉ tiêu được giao như Doanh thu/Doanh số, tỉ lệ rời mạng của sản phẩm và gói dịch vụ FPT Play tại Vùng/ chi nhánh được giao

Lập các kế hoạch kinh doanh, chương trình thi đua, phối hợp với các phòng ban khác triển khai các chương trình thúc đẩy bán sản phẩm và gói dịch vụ FPT Play tại chi nhánh

Tham gia đào tạo chi nhánh bán hàng, trực tiếp onside cùng chi nhánh tại các sự kiện

Xây dựng và đề xuất các ý tưởng mới giúp tăng doanh số và hiệu quả công việc

Phối hợp cùng các phòng ban khác làm việc, thực hiện các công việc khác do cấp trên giao phó

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh doanh

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm làm việc tại vị trí Trade Marketing hoặc tương đương

Có kinh nghiệm xây kênh và tạo content Social Network là một lợi thế

Nhanh nhẹn, hoạt bát, thành thạo tin học văn phòng (excel, powerpoint) và các công cụ AI

Ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Có khả năng đi công tác tỉnh

Gói thu nhập năm tương xứng với năng lực (13 tháng lương, nghỉ mát...).

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần Cán bộ nhân viên và người thân, Teambuilding, Ngày hội văn hóa, các Câu lạc bộ...

Tham gia đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép).

Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ hè hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care.

Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Play.

