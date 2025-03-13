Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 20, Tòa FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp thực hiện mục tiêu kinh doanh gồm các chỉ tiêu được giao như Doanh thu/Doanh số, tỉ lệ rời mạng của sản phẩm và gói dịch vụ FPT Play tại Vùng/ chi nhánh được giao
Lập các kế hoạch kinh doanh, chương trình thi đua, phối hợp với các phòng ban khác triển khai các chương trình thúc đẩy bán sản phẩm và gói dịch vụ FPT Play tại chi nhánh
Tham gia đào tạo chi nhánh bán hàng, trực tiếp onside cùng chi nhánh tại các sự kiện
Xây dựng và đề xuất các ý tưởng mới giúp tăng doanh số và hiệu quả công việc
Phối hợp cùng các phòng ban khác làm việc, thực hiện các công việc khác do cấp trên giao phó

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh doanh
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm làm việc tại vị trí Trade Marketing hoặc tương đương
Có kinh nghiệm xây kênh và tạo content Social Network là một lợi thế
Nhanh nhẹn, hoạt bát, thành thạo tin học văn phòng (excel, powerpoint) và các công cụ AI
Ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Có khả năng đi công tác tỉnh

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập năm tương xứng với năng lực (13 tháng lương, nghỉ mát...).
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần Cán bộ nhân viên và người thân, Teambuilding, Ngày hội văn hóa, các Câu lạc bộ...
Tham gia đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép).
Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ hè hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care.
Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Play.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT

CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

