Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH SX - TM Việt Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH SX - TM Việt Phát
- Hồ Chí Minh: 23/50 Nguyễn Hữu Tiến, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ.
- Thiết lập và triển khai kế hoạch Marketing cho sản phẩm. lên kế hoạch xây dựng thương hiệu, định hướng phát triển ngắn hạn và dài hạn cho công ty phát triển ở thị trường Canada.
- Lên kế hoạch, set up, chạy và báo cáo các chiến dịch Google Ads, Facebook Ads, Email, Youtube, TikTok...
- Phân tích từ khóa, xây dựng kế hoạch SEO tổng thể cho những bộ từ khóa SEO.
- Thực hiện tối ưu hóa onpage, offpage.
- Nghiên cứu tìm hiểu tâm lý và hành vi của đối tượng khách hàng mục tiêu phục vụ cho các chiến dịch Marketing.
- Tìm hiểu nắm bắt thông tin thị trường và cập nhật tình hình đối thủ.
- Lập kế hoạch, chiến lược, quản lý chi tiêu, phân bổ ngân sách cho hợp lý, đặt ra chỉ tiêu KPI cho bộ phận nhân sự.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tư duy lãnh đạo, tầm nhìn chiến lược, tư duy phân tích, nhạy bén.
Tại Công Ty TNHH SX - TM Việt Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX - TM Việt Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
