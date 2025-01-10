Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH SX - TM Việt Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ.

- Thiết lập và triển khai kế hoạch Marketing cho sản phẩm. lên kế hoạch xây dựng thương hiệu, định hướng phát triển ngắn hạn và dài hạn cho công ty phát triển ở thị trường Canada.

- Lên kế hoạch, set up, chạy và báo cáo các chiến dịch Google Ads, Facebook Ads, Email, Youtube, TikTok...

- Phân tích từ khóa, xây dựng kế hoạch SEO tổng thể cho những bộ từ khóa SEO.

- Thực hiện tối ưu hóa onpage, offpage.

- Nghiên cứu tìm hiểu tâm lý và hành vi của đối tượng khách hàng mục tiêu phục vụ cho các chiến dịch Marketing.

- Tìm hiểu nắm bắt thông tin thị trường và cập nhật tình hình đối thủ.

- Lập kế hoạch, chiến lược, quản lý chi tiêu, phân bổ ngân sách cho hợp lý, đặt ra chỉ tiêu KPI cho bộ phận nhân sự.