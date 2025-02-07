Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Công việc liên quan đến TÀI CHÍNH

a) Xây dựng mô hình bán hàng Delica:

- Từ việc nghiên cứu thị trường, các xu thế, hành vi người tiêu dùng và tập sản phẩm của Masan MEATLlife để tham mưu, đề xuất xây dựng mô hình bán hàng Delica hiệu quả.

- Liên tục đánh giá hiệu quả mô hình và đề xuất các thay đổi phù hợp để cải tiến mô hình hiệu quả, bền vững

- Xây dựng cơ cấu nhân sự cho mô hình

- Phối hợp bộ phận Tài chính để xây dựng mô hình P&L hiệu quả cho mô hình Delica

- Xây dựng, đề xuất với Giám đốc kinh doanh về kế hoạch bán hàng Delica ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

- Trực tiếp xây dựng các kế hoạch bán hàng nhằm thực hiện các mục tiêu nói trên. Điều này bao gồm thiết lập mục tiêu, định rõ thời gian, phân công công việc, nguồn lực và phương pháp hoàn thành mục tiêu.

- Điều hành, triển khai, giám sát việc thực hiện các kế hoạch bán hàng, đảm bảo các mục tiêu được hoàn thành tối đa.

b) Phân tích và đánh giá hiệu quả bán hàng:

- Thực hiện phân tích và đánh giá hiệu quả của các hoạt động bán hàng, đánh giá các chỉ số hiệu suất bán hàng, đưa ra đề xuất và biện pháp cải thiện để nâng cao hiệu quả bán hàng.

c) Đảm bảo doanh thu và lợi nhuận:

- Chịu trách nhiệm đảm bảo doanh số bán hàng và hiệu suất kinh doanh của Delica đạt được các mục tiêu đã đề ra. Điều này bao gồm theo dõi và phân tích các chỉ số kinh doanh, phối hợp đánh giá hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị thương mại và bán hàng, và thực hiện các biện pháp cần thiết để tăng cường doanh số và lợi nhuận.