Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Megaline làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Megaline
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Megaline

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Megaline

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Căn số 3, đường số 5, Sunrise E, Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 8 Triệu

LĨNH VỰC: ĐÈN, THIẾT BỊ ĐIỆN
- Phụ trách nội dung cho fanpage, content website tối ưu SEO, ...
- Lên kế hoạch triển khai nội dung cho các chiến dịch trên các kênh social: Facebook, Youtube, Tiktok, ...
- Viết bài, đăng bài lên các blog, diễn đàn, mạng xã hội để quảng bá
- Có kỹ năng phân tích, đánh giá hiệu quả của nội dung
- Phối hợp với nhóm & phòng ban liên quan để đảm bảo công việc
- Các công việc khác theo sự phân công của Leader

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ, tuổi từ 22 - 30
- Ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
- Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian
- Trung thực, nhiệt tình, chủ động và có trách nhiệm với công việc
- Hiểu biết về content marketing, content SEO
- Biết sử dụng các công cụ cơ bản hỗ trợ sáng tạo nội dung: Chat GPT, Gemini, Canva,...
- Ưu tiên đã có kiến thức hiểu biết về lĩnh vực thiết bị điện, chiếu sáng

Tại Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Megaline Thì Được Hưởng Những Gì

MỨC LƯƠNG:
- Lương: 8,1 triệu net + Thưởng công việc hiệu quả
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:
- Được ăn 1 bữa trưa do đầu bếp công ty nấu
- Được tham gia BHYT, BHXH
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung chuyên nghiệp
- Được đi du lịch hàng năm cùng công ty, và giao lưu với 50 NV các hệ thống trên toàn quốc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Megaline

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Megaline

Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Megaline

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn số 3, đường số 5, Sunrise E, KĐT The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

