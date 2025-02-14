Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Megaline làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Căn số 3, đường số 5, Sunrise E, Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 8 Triệu

LĨNH VỰC: ĐÈN, THIẾT BỊ ĐIỆN

- Phụ trách nội dung cho fanpage, content website tối ưu SEO, ...

- Lên kế hoạch triển khai nội dung cho các chiến dịch trên các kênh social: Facebook, Youtube, Tiktok, ...

- Viết bài, đăng bài lên các blog, diễn đàn, mạng xã hội để quảng bá

- Có kỹ năng phân tích, đánh giá hiệu quả của nội dung

- Phối hợp với nhóm & phòng ban liên quan để đảm bảo công việc

- Các công việc khác theo sự phân công của Leader

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ, tuổi từ 22 - 30

- Ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

- Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian

- Trung thực, nhiệt tình, chủ động và có trách nhiệm với công việc

- Hiểu biết về content marketing, content SEO

- Biết sử dụng các công cụ cơ bản hỗ trợ sáng tạo nội dung: Chat GPT, Gemini, Canva,...

- Ưu tiên đã có kiến thức hiểu biết về lĩnh vực thiết bị điện, chiếu sáng

Tại Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Megaline Thì Được Hưởng Những Gì

MỨC LƯƠNG:

- Lương: 8,1 triệu net + Thưởng công việc hiệu quả

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:

- Được ăn 1 bữa trưa do đầu bếp công ty nấu

- Được tham gia BHYT, BHXH

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung chuyên nghiệp

- Được đi du lịch hàng năm cùng công ty, và giao lưu với 50 NV các hệ thống trên toàn quốc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Megaline

