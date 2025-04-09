Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TAEHUI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 280 Hô Tùng Mậu, Phường Phúc DIễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo (Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Shopee ads).

Quản lý các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng mã xạng hội

Tăng trưởng doanh thu và nhận diện thương hiệu qua kênh digital.

Thu thập và phân tích dữ liệu từ các chiến dịch Marketing để tối ưu hiệu quả.

Theo dõi và tối ưu hiệu quả quảng cáo (ROI, CTR, CPA…).

Báo cáo hiệu quả chiến dịch và đề xuất cải thiện.

Cung cấp báo cáo định kỳ cho Trưởng phòng Marketing và các nhóm khác để tối ưu chiến lược.

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Cập nhập những chính sách thay đổi của nền tảng Facebook, Tiktok, Google, Youtube,...

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng liên quan đến ngành báo chí, truyền thông, marketing và một số ngành liên quan đến truyền thông.

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, làm báo cáo định kỳ.

Có khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc.

Tư duy logic, sáng tạo, khả năng nghiên cứu, phân tích tốt.

Có kỹ năng cơ bản về làm Ladipge, edit video, photoshop.

Tại CÔNG TY TNHH TAEHUI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản 10.000.000 đ + lương trách nhiệm 2.000.000 vnđ + %Doanh số vượt KPI + Thưởng (ngày, tuần, tháng) + Hoa Hồng theo doanh thu

Thu nhập:

Thử việc 85% lương cơ bản + 100% lương trách nhiệm

Chế độ nghỉ và thưởng vào các ngày lễ lớn trong năm (tết dương lịch, giải phóng miền Nam, quốc tế lao động, quốc Khánh, tết âm lịch)

Quà mừng sinh nhật, trung thu, quốc tế thiếu nhi, quốc tế phụ nữ...;

Thưởng tết theo hoạt động kinh doanh của công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo;

Cơ hội thăng tiến lên vị trí leader Digital MKT và được đào tạo phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAEHUI

