Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Xây dựng kế hoạch và thực thi kế hoạch ATL và Digital trên đa kênh (Facebook, Google, Zalo, Tiktok) theo quý, tháng, tuần, nhằm đạt các mục tiêu tiếp thị (doanh số, thị phần, sức khỏe thương hiệu), mục tiêu kinh doanh.

Xây dựng tài nguyên, tài khoản quảng cáo hiệu quả.

Set Ads theo đuổi mục tiêu hiệu quả.

Theo dõi và điều chỉnh nội dung của chiến dịch quảng cáo.

Lập kế hoạch ngân sách, kiểm soát chi phí trên doanh thu, các chỉ số chuyển đổi, nhằm tối ưu và thúc đẩy hiệu quả & lợi nhuận.

Quản lý và triển khai các hoạt động tiếp thị với KOL, Influencer.

Quản lý và trực tiếp vận hành quảng cáo thông qua các publisher, ad network trong và ngoài nước.

Phối hợp thực hiện và triển khai các hạng mục Digital trong các chương trình hợp tác Media Sponsor.

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch truyền thông tích hợp trên các kênh truyền thông Digital cho thương hiệu và các chiến dịch tiếp thị sản phẩm.

Đồng hành cùng team nội dung, truyền thông: Xây dựng chiến lược, sản xuất và quản trị nội dung trên các kênh quảng cáo Digital như Facebook Fanpage, Youtube Channel...

Theo dõi, phân tích, đánh giá và tối ưu hiệu quả quảng cáo trên các kênh Digital.

Quản trị thư viện dữ liệu quảng cáo hình ảnh và video trên Digital.

Phát triển mạng lưới các đối tác quảng cáo, production.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng, ưu tiên chuyên ngành Marketing.

Có kiến thức về Digital Marketing cập nhập liên tục các xu hướng mới của ngành.

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực digital marketing.

Có kinh nghiệm về nền tảng quảng cáo và phát triển nội dung.

Ưu tiên ứng viên đã từng quản trị dự án, đa nền tảng

Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong ngành thẩm mỹ, spa, thực phẩm chức năng, sức khỏe y tế

Năng lực thiết lập và theo đuổi mục tiêu hiệu quả ngân sách quảng cáo

Ưu tiên có khả năng sáng tạo và sản xuất nội dung truyền thông.

Hiểu biết sâu về các kênh quảng cáo, tool quảng cáo, tool đo lường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 18.000.000đ - 30.000.000đ + %DS

Thưởng dự án (nếu có)

Thưởng quý trong quỹ 3% lợi nhuận công ty

Thưởng năm trong quỹ 2% lợi nhuận công ty.

Được hỗ trợ tiền ăn trưa 20.000đ/ suất ăn tại bếp ăn công ty

Được làm việc trong môi trường tôn trọng cá nhân và nhiệt huyết cao với công việc, luôn đánh giá cao và tạo điều kiện cho tinh thần dám nghĩ dám làm, chí tiến thủ & tham vọng của từng cá nhân trong tổ chức. Sẵn sàng làm hết sức - chơi hết mình, vừa hiệu quả công việc vừa kết nối nhân viên.

ĐƯỢC SỬ DỤNG sản phẩm miễn phí tại Công ty và ĐƯỢC TẶNG sản phẩm mang về trị giá 1.000.000đ hàng tháng.

Được cấp máy tính làm việc

Teambuilding, du lịch trong và ngoài nước từ 3-4 lần/ năm

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ ngay sau khi hết thời gian thử việc

Chính sách thưởng đa dạng: Thưởng hiệu quả công việc, quý, năm, lương tháng 13...

Môi trường làm việc cực kỳ phẳng, cởi mở, phát huy tính sáng tạo tối đa

Được làm việc với các thành viên rất nhiệt huyết, cam kết cao, thân thiện

Được làm việc với đội ngũ Leader không những giỏi về chuyên môn mà còn giúp bạn phát triển cả về bên trong.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin