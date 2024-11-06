Tuyển IT Project Manager Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 412 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc IT Project Manager Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Hỗ trợ Tổ trưởng Tổ triển khai thu thập thông tin, theo dõi, quản lý triển khai dự án; lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực đảm bảo dự án hoàn thành theo đúng thời hạn yêu cầu và đầy đủ nguồn lực trong quá trình triển khai dự án;

2. Điều phối, duy trì, hỗ trợ quản lý các mối quan hệ, trao đổi thông tin với các bên liên quan, giữa các thành viên tham gia dự án để xử lý các công việc triển khai dự án, theo dõi, giám sát công việc và sử dụng nguồn lực triển khai trong dự án.

3. Chuẩn bị các tài liệu cần thiết, sắp xếp, tổ chức và tham gia lịch họp báo cáo định kỳ, họp các bên liên quan giải quyết các vấn đề trong quá trình triển khai dự án, ....;

4. Quản lý, lưu trữ, cập nhật các hồ sơ/ tài liệu, sự thay đổi trong quá trình triển khai dự án;

5. Hỗ trợ Tổ trưởng Tổ triển khai nhận diện và phân tích rủi ro/ thay đổi; theo dõi, giám sát tiến độ xử lý các rủi ro/ thay đổi trong triển khai dự án;

6.Khả năng đọc, hiểu Hợp đồng, các Quy định, quy trình và đảm bảo dự án tuân thủ Hợp đồng, Quy trình, Quy định liên quan triển khai dự án của Công ty;

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Đại học phù hợp với chuyên ngành là một lợi thế, một số nhóm ngành: Quản trị; Kinh tế; Kinh doanh; Toán; Máy tính, Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử, Viễn thông; Kỹ thuật

2. Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc trở lên ở vị trí hoặc lĩnh vực tương tự là một lợi thế lớn

3. Chịu được áp lực công việc cao, ham học hỏi kiến thức mới, nhạy bén và tiếp thu nhanh

4. Yêu cầu có chứng chỉ/ chứng nhận: Lập và quản lý dự án CNTT (Nếu chưa có có thể cam kết)

5. Ngoại ngữ: Tiếng Anh, có chứng chỉ TOEIC từ 420 trở lên hoặc tương đương (Nếu chưa có có thể cam kết)

Tại Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không Thì Được Hưởng Những Gì

1. Khi gia nhập AITS, ngoài việc được thỏa sức thể hiện năng lực của bản thân, các bạn sẽ có cơ hội trở thành “người hàng không” và nhận được những chế độ đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn:

2. Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, cơ hội đào tạo nâng cao nghiệp vụ từ Ban Điều hành Công ty.

3. Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

4. Cơ hội tham gia các dự án lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng không.

5. Chính sách phúc lợi đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Bảo hiểm sức khỏe; Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV...

6. Giảm giá vé máy bay cho bản thân và gia đình – Ưu đãi độc quyền trong ngành hàng không

7. Chế độ tham quan, nghỉ mát.

8. Tham dự các hoạt động văn hóa đoàn thể quy mô lớn của Công ty và Tổng Công ty: VNA Spirit, Tự hào VNAers, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin