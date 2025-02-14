Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam
- Quảng Ninh:
- Số 68 đường 25/4 Hòn Gai
- TP. Hạ Long
- Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Bóc tách khối lượng dự toán, lập dự toán thi công công trình
Phối hợp bộ phận thi công trong quá trình triển khai thi công các công trình
Thực hiện quản lý tiến độ, quản lý chất lượng thi công (theo yêu cầu nếu có)
Thường xuyên cập nhật số liệu, đơn giá xây dựng hiện hành
Tiếp nhận hồ sơ thiết kế, bóc tách khối lượng lập giá thành công trình
YÊU CẦU:
Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng Chuyên ngành kinh tế xây dựng các trường: Kiến trúc, Xây dựng…
Sử dụng thành thạo các phần mềm dự toán: dự toán G8, Autocard, và các phần mềm khác phục vụ cho kiến trúc. Ms Office, Adobe Reader
Có hiểu biết vững vàng về các biện pháp thi công và vật liệu xây dựng
Giao tiếp tốt, năng động, trách nhiệm cao với công việc
Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm
QUYỀN LỢI:
Lương cơ bản 9tr + %sl.
Đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi khác khi lên chính thức
Đào tạo chuyên môn liên tục, làm việc với các KTS giỏi và tiếp cận các công trình thực tế
Tham gia các kỳ nghỉ và sự kiện văn hóa cùng công ty
Ngày bắt đầu đi làm: Ngay sau khi công ty phỏng vấn đạt
Địa chỉ làm việc: Số 86 - Đường 25/4 - Hòn Gai , Hạ Long, Việt Nam
Ngành nghề: Nội ngoại thất
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Quảng Ninh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
