Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam

Dự toán công trình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh:

- Số 68 đường 25/4 Hòn Gai

- TP. Hạ Long

- Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Bóc tách khối lượng dự toán, lập dự toán thi công công trình
Phối hợp bộ phận thi công trong quá trình triển khai thi công các công trình
Thực hiện quản lý tiến độ, quản lý chất lượng thi công (theo yêu cầu nếu có)
Thường xuyên cập nhật số liệu, đơn giá xây dựng hiện hành
Tiếp nhận hồ sơ thiết kế, bóc tách khối lượng lập giá thành công trình
YÊU CẦU:
Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng Chuyên ngành kinh tế xây dựng các trường: Kiến trúc, Xây dựng…
Sử dụng thành thạo các phần mềm dự toán: dự toán G8, Autocard, và các phần mềm khác phục vụ cho kiến trúc. Ms Office, Adobe Reader
Có hiểu biết vững vàng về các biện pháp thi công và vật liệu xây dựng
Giao tiếp tốt, năng động, trách nhiệm cao với công việc
Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:
Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng Chuyên ngành kinh tế xây dựng các trường: Kiến trúc, Xây dựng…
Sử dụng thành thạo các phần mềm dự toán: dự toán G8, Autocard, và các phần mềm khác phục vụ cho kiến trúc. Ms Office, Adobe Reader
Có hiểu biết vững vàng về các biện pháp thi công và vật liệu xây dựng
Giao tiếp tốt, năng động, trách nhiệm cao với công việc
Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm
QUYỀN LỢI:
Lương cơ bản 9tr + %sl.
Đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi khác khi lên chính thức
Đào tạo chuyên môn liên tục, làm việc với các KTS giỏi và tiếp cận các công trình thực tế
Tham gia các kỳ nghỉ và sự kiện văn hóa cùng công ty
Ngày bắt đầu đi làm: Ngay sau khi công ty phỏng vấn đạt
Địa chỉ làm việc: Số 86 - Đường 25/4 - Hòn Gai , Hạ Long, Việt Nam

Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 9tr + %sl.
Đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi khác khi lên chính thức
Đào tạo chuyên môn liên tục, làm việc với các KTS giỏi và tiếp cận các công trình thực tế
Tham gia các kỳ nghỉ và sự kiện văn hóa cùng công ty
Ngày bắt đầu đi làm: Ngay sau khi công ty phỏng vấn đạt
Địa chỉ làm việc: Số 86 - Đường 25/4 - Hòn Gai , Hạ Long, Việt Nam
Ngành nghề: Nội ngoại thất
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Quảng Ninh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa nhà số 168 Đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

