Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Bóc tách khối lượng dự toán, lập dự toán thi công công trình

Phối hợp bộ phận thi công trong quá trình triển khai thi công các công trình

Thực hiện quản lý tiến độ, quản lý chất lượng thi công (theo yêu cầu nếu có)

Thường xuyên cập nhật số liệu, đơn giá xây dựng hiện hành

Tiếp nhận hồ sơ thiết kế, bóc tách khối lượng lập giá thành công trình

YÊU CẦU:

Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng Chuyên ngành kinh tế xây dựng các trường: Kiến trúc, Xây dựng…

Sử dụng thành thạo các phần mềm dự toán: dự toán G8, Autocard, và các phần mềm khác phục vụ cho kiến trúc. Ms Office, Adobe Reader

Có hiểu biết vững vàng về các biện pháp thi công và vật liệu xây dựng

Giao tiếp tốt, năng động, trách nhiệm cao với công việc

Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm

QUYỀN LỢI:

Lương cơ bản 9tr + %sl.

Đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi khác khi lên chính thức

Đào tạo chuyên môn liên tục, làm việc với các KTS giỏi và tiếp cận các công trình thực tế

Tham gia các kỳ nghỉ và sự kiện văn hóa cùng công ty

Ngày bắt đầu đi làm: Ngay sau khi công ty phỏng vấn đạt

Địa chỉ làm việc: Số 86 - Đường 25/4 - Hòn Gai , Hạ Long, Việt Nam

Ngành nghề: Nội ngoại thất

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Quảng Ninh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam

