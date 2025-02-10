Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty TNHH Lock&Lock HN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

1. Mô tả công việc

• Tham gia triển khai, giám sát các hạng mục liên quan đến hệ thống PCCC, cơ điện, nước, của Công ty;

• Theo dõi vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện, nước, điều hòa, thiết bị PCCC của văn phòng, kí túc xá, cửa hàng và kho của Công ty;

• Kiểm tra, đề xuất các hạng mục xây lắp cần bảo trì, sữa chữa hoặc thay mới;

• Quản lý vật tư, công cụ, dụng cụ, trang thiết bị của công ty;

• Kiểm tra an toàn vệ sinh lao động hàng ngày báo cáo quản lý;

• Kiểm tra, giám sát tác phong làm việc của đội ngũ, nhân viên bảo vệ, vệ sinh, cây xanh hàng ngày;

• Thực hiện các báo cáo Cơ quan nhà nước liên quan đến PCCC, tập huấn PCCC định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

• Thực hiện làm thanh toán các chi phí liên quan.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng, Ban Giám đốc.