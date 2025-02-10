Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty TNHH Lock&Lock HN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại Công ty TNHH Lock&Lock HN
- Bắc Ninh: KCN Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Mô tả công việc
• Tham gia triển khai, giám sát các hạng mục liên quan đến hệ thống PCCC, cơ điện, nước, của Công ty;
• Theo dõi vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện, nước, điều hòa, thiết bị PCCC của văn phòng, kí túc xá, cửa hàng và kho của Công ty;
• Kiểm tra, đề xuất các hạng mục xây lắp cần bảo trì, sữa chữa hoặc thay mới;
• Quản lý vật tư, công cụ, dụng cụ, trang thiết bị của công ty;
• Kiểm tra an toàn vệ sinh lao động hàng ngày báo cáo quản lý;
• Kiểm tra, giám sát tác phong làm việc của đội ngũ, nhân viên bảo vệ, vệ sinh, cây xanh hàng ngày;
• Thực hiện các báo cáo Cơ quan nhà nước liên quan đến PCCC, tập huấn PCCC định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.
• Thực hiện làm thanh toán các chi phí liên quan.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng, Ban Giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp từ Cao đẳng/ Trung cấp trở lên, tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Điện công nghiệp, Kỹ thuật điện, cơ khí, PCCC,…
Tại Công ty TNHH Lock&Lock HN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lock&Lock HN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI