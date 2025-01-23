Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh

Dược sĩ/Bán thuốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương Thỏa thuận

I. TRÁCH NHIỆM VÀ NHIỆM VỤ
1. Thực hiện công tác kiểm soát định kỳ theo kế hoạch kiểm soát đã được phê duyệt.
2. Kiểm tra tính chính xác, trung thực và hợp lý của các số liệu sổ sách báo cáo kế toán của các bộ phận và công ty thành viên.
3. Đánh giá độc lập về tính thích hợp và sự tuân thủ các chính sách, thủ tục quy trình đã được thiết lập bởi Công ty mẹ và các công ty thành viên.
4. Đánh giá, theo dõi, phân tích và cập nhật hồ sơ rủi ro cho từng đơn vị.
5. Tiến hành cuộc họp với cấp quản lý của đơn vị liên quan đến các phát hiện, rủi ro và cung cấp khuyến nghị mang tính xây dựng và đồng ý về kế hoạch hành động.
6. Tập hợp và lưu trữ các bằng chứng kiểm soát và giấy tờ làm việc.
7. Theo dõi, giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm soát.
8. Tư vấn hướng dẫn các đơn vị được kiểm soát về các vấn đề liên quan tới nghiệp vụ công tác kiểm soát nhằm mục đích hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
9. Đề xuất kiến nghị các biện pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện các quy trình.
10. Tổng hợp báo cáo kiểm soát trình cấp quản lý trực tiếp.
11. Lập báo cáo và thực hiện kiểm soát ngoài kế hoạch theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
12. Hỗ trợ các đơn vị xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế.
13. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh

Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 238-240 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TpHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

